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Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Stau.
Ein Blick auf den Stau.
Villach
30/05/2026
Stau und Blaulicht

Stau in Villach: „Polizei und Rettung sind vorbeigedüst“

Im Villacher Mittagsverkehr kommt es aktuell zu spürbaren Verzögerungen. Betroffen ist unter anderem die Bleiberger Straße, wo der Verkehr derzeit ins Stocken geraten ist.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(108 Wörter)
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Mehrere Leser meldeten der Redaktion einen Stau in Villach. Neben einem Rettungswagen und der Polizei steht vor Ort offenbar auch das Unfallkommando im Einsatz.“Wir stehen da gerade auf der Bleiberger Straße Höhe obere Fellach, Polizei und Rettung sind vorbeigedüst“, so eine 5 Minuten-Leserin.

Ursache noch unklar

Was genau den Stau und den Blaulichteinsatz ausgelöst hat, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht offiziell bestätigt. Seitens der Landespolizeidirektion Kärnten gibt es vorerst noch keine nähere Auskunft darüber, ob es sich um einen Verkehrsunfall handelt, welcher den Verkehr zum stocken bringt. Weitere Informationen folgen.

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