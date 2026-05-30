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/ ©Montage: Canva / LPD Stmk
Bild auf 5min.at zeigt einen Radfahrer und einen Polizisten.
Nähere Details zum Unfallhergang oder dem Verletzungsgrad der beteiligten Personen liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.
Drobollach
30/05/2026
Blaulichteinsatz

Kollision zwischen Pkw und Radfahrer in Drobollach

Am Samstag kam es in Villach fast zeitgleich zu zwei Vorfällen. Neben einem Stau im Westen der Stadt nach einem Motorradunfall krachte es auch in Drobollach.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(87 Wörter)
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Am Samstagnachmittag kam es im Stadtgebiet von Villach fast zeitgleich zu zwei Verkehrsbehinderungen. Neben einem Stau im Westen der Stadt nach einem Motorradunfall krachte es auch in Drobollach. Eine Leserin meldete der Redaktion, dass sie einen Streifenwagen der Polizei mit Blaulicht wahrnahm. Wie die Polizei gegenüber 5 Minuten bestätigte, kam es dort zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Nähere Details zum Unfallhergang oder dem Verletzungsgrad der beteiligten Personen liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

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