Kollision zwischen Pkw und Radfahrer in Drobollach

Am Samstag kam es in Villach fast zeitgleich zu zwei Vorfällen. Neben einem Stau im Westen der Stadt nach einem Motorradunfall krachte es auch in Drobollach.

Am Samstagnachmittag kam es im Stadtgebiet von Villach fast zeitgleich zu zwei Verkehrsbehinderungen. Neben einem Stau im Westen der Stadt nach einem Motorradunfall krachte es auch in Drobollach. Eine Leserin meldete der Redaktion, dass sie einen Streifenwagen der Polizei mit Blaulicht wahrnahm. Wie die Polizei gegenüber 5 Minuten bestätigte, kam es dort zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Nähere Details zum Unfallhergang oder dem Verletzungsgrad der beteiligten Personen liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.