Open-Air-Konzert am Ossiacher See mit Sonnwendfeuer
Klassische Musik vor traumhafter Kulisse und ein Sonnwendfeuer am Ufer des Ossiacher Sees: In Annenheim wartet am 20. Juni ein besonderer Konzertabend.
Musikgenuss vor traumhafter Kulisse erwartet Besucher am Samstag, dem 20. Juni 2026, im Seepark Annenheim am Ossiacher See. Die Junge Philharmonie Wien gastiert dort ab 20 Uhr mit einem Open-Air-Konzert und präsentiert gemeinsam mit der Mezzosopranistin Stephanie Houtzeel ein abwechslungsreiches Programm.
Auf Konzert folgt Sonnwendfeuer
Unter der Leitung von Michael Lessky stehen Werke von Gioachino Rossini, Joseph Canteloube, Sergej Prokofjew und Nino Rota auf dem Programm. Nach dem Konzert wird traditionell die Sommersonnenwende gefeiert. Die Wasserrettung Sattendorf/Villach entzündet zu diesem Anlass ein Sonnwendfeuer am Seeufer. Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung ins Hotel eduCARE verlegt.
Sonnwendkonzert am Ossiacher See
- Wann: 20. Juni 2026, 20 Uhr
- Wo: Seepark Annenheim
