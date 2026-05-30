Das Bild auf 5min.at zeigt die Junge Philharmonie Wien und den Ossiacher See.
Am 20. Juni findet im Seepark Annenheim ein Sonnwendkonzert statt.
Ossiacher See
30/05/2026
Klassik

Open-Air-Konzert am Ossiacher See mit Sonnwendfeuer

Klassische Musik vor traumhafter Kulisse und ein Sonnwendfeuer am Ufer des Ossiacher Sees: In Annenheim wartet am 20. Juni ein besonderer Konzertabend.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)
Musikgenuss vor traumhafter Kulisse erwartet Besucher am Samstag, dem 20. Juni 2026, im Seepark Annenheim am Ossiacher See. Die Junge Philharmonie Wien gastiert dort ab 20 Uhr mit einem Open-Air-Konzert und präsentiert gemeinsam mit der Mezzosopranistin Stephanie Houtzeel ein abwechslungsreiches Programm.

Auf Konzert folgt Sonnwendfeuer

Unter der Leitung von Michael Lessky stehen Werke von Gioachino Rossini, Joseph Canteloube, Sergej Prokofjew und Nino Rota auf dem Programm. Nach dem Konzert wird traditionell die Sommersonnenwende gefeiert. Die Wasserrettung Sattendorf/Villach entzündet zu diesem Anlass ein Sonnwendfeuer am Seeufer. Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung ins Hotel eduCARE verlegt.

Sonnwendkonzert am Ossiacher See

  • Wann: 20. Juni 2026, 20 Uhr
  • Wo: Seepark Annenheim
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.05.2026 um 15:23 Uhr aktualisiert
