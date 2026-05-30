Skip to content
Region auswählen:
/ ©lenzbauer.wine
Das Bild auf 5min.at zeigt Gabriele Sudy und Walter Unterweger beim Versenken von Weinflaschen im Wörthersee.
300 Flaschen Wein wurden am 23. Mai im Wörthersee versenkt.
Wörthersee
30/05/2026
Diva & Macho

Kurioses Experiment: 300 Flaschen Wein im Wörthersee versenkt

Was passiert mit Wein, wenn er ein Jahr lang am Grund des Wörthersees lagert? Genau das wollen zwei Kärntner Winzer jetzt herausfinden. Sie haben 300 Weinflaschen in der Veldener Bucht versenkt – in rund 30 Metern Tiefe.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(197 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Seit dem 23. Mai liegen am Grunde des Wörthersees jeweils 150 Flaschen der Weißweine „DIVA“ und „MACHO“. Die Flaschen sollen nun in der Veldener Bucht unter Wasser ein Jahr lang reifen. Die Hoffnung: Die konstant kühlen Temperaturen, völlige Dunkelheit und die besonderen Bedingungen am Seegrund sollen dem Wein eine außergewöhnliche Entwicklung ermöglichen.

„Besonderes Experiment“

Hinter dem Projekt steht das Weingut lenzbauer.wine aus dem Lavanttal. Die Winzer Gabriele Sudy und Walter Unterweger, die den Betrieb seit 2019 gemeinsam führen, sprechen von einem „besonderem Experiment“. Die Grundlage für das Projekt bildet der Jahrgang 2025, den das Weingut als besonders gelungen beschreibt. Nach einem Jahr sollen die Flaschen wieder geborgen und im Rahmen einer exklusiven Verkostung mit den an Land gelagerten Weinen verglichen werden. Die Wörthersee-Weine sind danach in streng limitierter Auflage erhältlich.

Das Bild auf 5min.at zeigt Gabriele Sudy und Walter Unterweger beim Versenken von Weinflaschen im Wörthersee.
©lenzbauer.wine
Gabriele Sudy und Walter Unterweger haben 300 Flaschen Wein im Wörthersee versenkt.

Das steckt hinter „DIVA“ und „MACHO“

Die beiden Weine tragen ihre auffälligen Namen übrigens aus gutem Grund, wie die Winzer mit einem Augenzwinkern erklären. Laut ihnen zeigt sich der Weißburgunder „MACHO“ im Weingarten besonders „kräftig, wild und wachstumsfreudig“. Der Grauburgunder „DIVA“ gilt hingegen als „sensibel und anspruchsvoll“.

Das Bild auf 5min.at zeigt Weinflaschen im Wörthersee.
©lenzbauer.wine
Je 150 Flaschen „Diva“ und „Macho“ lagern jetzt ein Jahr lang in der Veldener Bucht.
Das Bild auf 5min.at zeigt Gabriele Sudy und Walter Unterweger beim Versenken von Weinflaschen im Wörthersee.
©lenzbauer.wine
In der Veldener Bucht wurden die Weinflaschen am 23. Mai versenkt.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf: