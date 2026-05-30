Motorradcrash in Villach: Zwei Kärntner schwer verletzt

Am 30. Mai war ein 56 Jahre alter Mann aus Villach zur Mittagszeit mit dem Motorrad auf der Bleibergerstraße unterwegs. Er fuhr von Villach in Richtung Bad Bleiberg, wie die Polizei informiert. Doch dann passierte es: Im Bereich Obere Fellach kam es bei der Ausfahrt aus einem Rastplatz zu einem Unfall. Der 56-Jährige krachte mit einem Motorfahrrad, gelenkt von einem 64 Jahre alten Mann aus dem Bezirk Villach, zusammen – mit bösen Folgen. Wie die Polizei berichtet, erlitten beide Lenker schwere Verletzungen. Der Motorradlenker wurde von der Rettung ins LKH Villach, der Lenker des Motorfahrrades vom Rettungshubschrauber RK1 in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt.