Neue Kassenärztin startet in Villach: „Zeit, Medizin neu zu denken“

In die Praxis von Dr. Achernig in Villach zieht schon bald neues Leben ein. Am 1. Juli eröffnet Dr. Eva-Maria Ornella dort ihre neue Kassen- und Wahlarztordination. Und sie hat so einiges vor, wie sie gegenüber 5 Minuten erzählt.

Viele Villacherinnen und Villacher dürften sich in den vergangenen Monaten dieselbe Frage gestellt haben: Wie geht es nach dem Abschied von Dr. Christoph Achernig weiter? Nun gibt es eine Antwort. Mit 1. Juli eröffnet Dr. Eva-Maria Ornella am Kassinsteig 2 ihre neue Kassenordination für Allgemeinmedizin sowie eine Wahlarztordination für Innere Medizin. Sie übernimmt nicht nur die Räumlichkeiten, sondern auch das bestehende Team der Ordination.

Prävention im Fokus

„Zeit, Medizin neu zu denken“, lautet das Motto der Ärztin, die einen besonderen Schwerpunkt auf Vorsorge und Gesundheitsförderung legen will. Gegenüber 5 Minuten erklärt Ornella: „Als Allgemeinmedizinerin und Internistin sehe ich meine Rolle nicht nur darin, meinen Patientinn und Patienten zu helfen, gesund zu werden, sondern auch gesund zu bleiben.“ Viele Menschen würden Arztbesuche noch immer ausschließlich mit Krankheit verbinden. Das möchte sie ändern. „Viele Patientinen gehen ungern zum Arzt, weil ‚Ich muss zum Arzt‘ eigentlich heißt: ‚Ich bin krank‘.“ Sie möchte ein positiveres Bild vermitteln und Präventivmedizin forcieren. „Und bei Prävention geht es mir nicht nur um Früherkennung, sondern wirklich um Vermeidung“, so Ornella.

Eigene Leidensgeschichte mit Migräne

Eine prägende Erfahrung für ihre heutige Arbeit war auch ihre eigene Krankengeschichte. Viele Jahre litt sie an schwerer chronischer Migräne. „Da war meine Erfahrung als Patientin etwas ernüchternd: konventionelle Migränemedikamente haben mir nicht geholfen, und oft wird man als Migränepatientin mit seinem Leiden auch gar nicht ernst genommen. Da habe ich viel gelernt, was ich als Ärztin anders machen will“, erzählt Ornella ehrlich.

Von Graz über Klagenfurt nach Villach

Nach ihrem Medizinstudium in Graz absolvierte Ornella Turnus und Facharztausbildung für Innere Medizin. Zuletzt leitete sie als Primaria die Innere Medizin im Gesundheitszentrum Klagenfurt. „In dieser Zeit haben wir im Team viel erreicht und das Bewusstsein der Patienten in Bezug auf die Wichtigkeit der Vorsorge geschärft, und darauf bin ich sehr stolz. Für mich war aber auch klar, dass der nächste Schritt in den niedergelassenen Bereich führt“, erklärt die Ärztin gegenüber 5 Minuten.

Standortsuche wurde zur Odyssee

Doch dass sie nun in die Praxis von Dr. Achernig einzieht, war ursprünglich gar nicht geplant. Die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten gestaltete sich nämlich schwierig. „Meinen ÖGK-Kassenvertrag habe ich schon im Sommer 2025 angeboten bekommen, aber die Suche nach einem geeigneten Standort für die Eröffnung meiner Ordination war eine Odyssee! Der Immobilienmarkt in Villach ist extrem angespannt und es gab eigentlich keine geeignete Objekte“, schildert Ornella ihre Erfahrungen. Erst als sie erfuhr, dass Achernig seine Ordination mit Ende Juni schließt und in die Privatklinik Villach wechselt, ergab sich die passende Gelegenheit. „Und der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt!“

Team bleibt

Besonders wichtig war Ornella, das eingespielte Team der bisherigen Ordination zu übernehmen, mit dem sie sich bei Erstgesprächen sofort gut verstanden habe. Gegenüber 5 Minuten verrät sie auch, warum ihr eine gute Stimmung im Team wichtig ist: „Ein gut harmonierendes Team und ein vertrauensvolles Verhältnis Ärztin-Team-Patient trägt auch wesentlich zum Behandlungserfolg bei.“

Nahtloser Übergang für bisherige Patienten

Für die bisherigen Patienten von Achernig soll sich möglichst wenig ändern. Die medizinische Betreuung werde ohne Unterbrechung weitergeführt. Die Ordination wird nach dem sogenannten „Walk-in-Prinzip“ geführt. Kassenpatienten können während der Ordinationszeiten jederzeit ohne Termin in die Praxis kommen. „Wir akzeptieren auch gerne neue Patientinnen und Patienten“, betont Ornella.

Schwerpunkt auf Migräne, Vorsorge und Longevity

Neben dem gesamten Spektrum der Allgemeinmedizin („Wir sind für Patienen die erste Anlaufstelle, wenn es irgendwo zwickt“) bietet Ornella als Wahlärztin für Innere Medizin mehrere Spezialisierungen an. „Als Wahlärztin für Innere Medizin spezialisiere ich mich vor allem auf die Migräneabklärung, Reizdarmabklärung, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, oder Longevity.“ Außerdem verfügt sie über das Diplom für Gender-Medizin und setzt sich intensiv mit geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Gesundheitsversorgung auseinander.

Gesundheitswissen für alle

Zudem engagiert sich die Ärztin auch in der Gesundheitsaufklärung. Gemeinsam mit ihrem Bruder, dem Religionswissenschaftler und Soziologen Dr. Alexander Ornella, arbeitet sie an digitalen Lernangeboten rund um Gesundheit und Prävention. Mit diesem Ansatz startet Dr. Eva-Maria Ornella nun schon bald in Villach – und möchte die medizinische Versorgung nicht nur fortführen, sondern auch neue Impulse in Richtung Vorsorge und Gesundheitsbewusstsein setzen.