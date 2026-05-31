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/ ©Fotomontage Canva
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Polizist und einen E-Scooter Fahrer.
Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Schwerverletzte vom Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Villach transportiert.
Villach
31/05/2026
Polizeimeldung

Schwere Verletzungen: 14-Jähriger stürzt mit 60 km/h schnellem E-Scooter in Villach

Ein 14-jähriger Villacher stürzte auf der Alpenstraße schwer mit einem E-Scooter. Das Fahrzeug erreichte laut Polizei bis zu 60 km/h. Der Jugendliche wurde nach der Erstversorgung ins LKH gebracht.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(109 Wörter)
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Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Villacher Alpenstraße erlitt ein 14-jähriger Jugendlicher am Samstagabend erhebliche Verletzungen. Der junge Villacher war gegen 19:10 Uhr mit seinem E-Scooter talwärts unterwegs, als er kurz vor der Kehre 4 zu Sturz kam. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Schwerverletzte vom Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Villach transportiert.

Scooter erreichte 60 km/h

Bei der anschließenden Überprüfung des Unfallfahrzeugs machten die Einsatzkräfte eine brisante Entdeckung: Der E-Scooter des Jugendlichen war technisch so modifiziert oder beschaffen, dass er eine Geschwindigkeit von bis zu 60 Kilometern pro Stunde erreichen konnte.

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