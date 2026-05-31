Schwere Verletzungen: 14-Jähriger stürzt mit 60 km/h schnellem E-Scooter in Villach
Ein 14-jähriger Villacher stürzte auf der Alpenstraße schwer mit einem E-Scooter. Das Fahrzeug erreichte laut Polizei bis zu 60 km/h. Der Jugendliche wurde nach der Erstversorgung ins LKH gebracht.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Villacher Alpenstraße erlitt ein 14-jähriger Jugendlicher am Samstagabend erhebliche Verletzungen. Der junge Villacher war gegen 19:10 Uhr mit seinem E-Scooter talwärts unterwegs, als er kurz vor der Kehre 4 zu Sturz kam. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Schwerverletzte vom Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Villach transportiert.
Scooter erreichte 60 km/h
Bei der anschließenden Überprüfung des Unfallfahrzeugs machten die Einsatzkräfte eine brisante Entdeckung: Der E-Scooter des Jugendlichen war technisch so modifiziert oder beschaffen, dass er eine Geschwindigkeit von bis zu 60 Kilometern pro Stunde erreichen konnte.