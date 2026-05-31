Schwere Verletzungen: 14-Jähriger stürzt mit 60 km/h schnellem E-Scooter in Villach

Ein 14-jähriger Villacher stürzte auf der Alpenstraße schwer mit einem E-Scooter. Das Fahrzeug erreichte laut Polizei bis zu 60 km/h. Der Jugendliche wurde nach der Erstversorgung ins LKH gebracht.

Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Schwerverletzte vom Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Villach transportiert.

Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Schwerverletzte vom Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Villach transportiert.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Villacher Alpenstraße erlitt ein 14-jähriger Jugendlicher am Samstagabend erhebliche Verletzungen. Der junge Villacher war gegen 19:10 Uhr mit seinem E-Scooter talwärts unterwegs, als er kurz vor der Kehre 4 zu Sturz kam. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Schwerverletzte vom Rettungsdienst in das Landeskrankenhaus Villach transportiert.

Scooter erreichte 60 km/h

Bei der anschließenden Überprüfung des Unfallfahrzeugs machten die Einsatzkräfte eine brisante Entdeckung: Der E-Scooter des Jugendlichen war technisch so modifiziert oder beschaffen, dass er eine Geschwindigkeit von bis zu 60 Kilometern pro Stunde erreichen konnte.