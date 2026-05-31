Feuerwehreinsatz im Industriegebiet Wernberg: Elektroanlage stand in Flammen

Die Freiwillige Feuerwehr Wernberg wurde heute zu einem Brand im Industriegebiet gerufen, wo ein Trafo und ein Niederspannungsverteiler auf einem Firmengelände brannten.

Am heutigen Sonntagvormittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Wernberg zu einem Brand einer elektrischen Anlage im örtlichen Industriegebiet alarmiert. Ein Mitarbeiter der Gemeinde, welcher sich im Bereitschaftsdienst befand und gleichzeitig Mitglied der Feuerwehr ist, hatte zuvor eine digitale Störungsmeldung erhalten.

Transformator brannte

Bei der anschließenden Nachschau auf dem Grundstück eines ansässigen Unternehmens stellte er fest, dass ein dortiger Transformator brannte. „Der Gemeindebedienstete verständigte daraufhin unverzüglich die LAWZ, der Einsatz ging um kurz nach 10.30 Uhr ein“, erklärte die FF Wernberg.

Kelag und Polizei ebenso alarmiert

Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung wahrzunehmen, wobei ein Niederspannungsverteiler komplett ausbrannte. Die Feuerwehr Wernberg stand mit zwei Fahrzeugen im Einsatz, zudem wurden die Kelag sowie eine Streife der Polizeiinspektion Velden alarmiert und in den Einsatz eingebunden.