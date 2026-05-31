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/ ©Fotomontage Tierheim Villach/5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt Tiere in Villach.
Wir stellen euch heute einige Tiere aus dem Tierheim Villach vor.
Villach
31/05/2026
Adopt, don't shop!

„Boomer“ und Co. suchen ein neues Zuhause

Im Tierheim Villach warten viele flauschigen und geflügelten Freunde auf ein neues Zuhause. Einige von ihnen stellen wir dir heute vor.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
2 Minuten Lesezeit(315 Wörter)
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Im Tierheim Villach kümmert man sich liebevoll um Findlinge und ausgesetzte Tiere – doch es ist nur ein Zuhause auf Zeit, das die Helferinnen und Helfer den Hunden, Katzen, Kleintieren und Vögeln bieten können. Der größte Wunsch der felligen und geflügelten Freunde: eine zweite Chance und ein Für-immer-Zuhause. Wir stellen euch heute wieder einige Schützlinge des Tierheims Villach vor. Vielleicht findest du hier ja einen neuen Freund fürs Leben.

Gesellige Degus suchen ein Plätzchen

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Degu.
©Tierheim Villach
Fünf Degus warten im Tierheim Villach auf ein neues Zuhause.

Im Tierheim Villach warten derzeit fünf neugierige und soziale Degu-Weibchen auf ein liebevolles Zuhause. Vier der Tiere wurden 2025 geboren und eines 2022. Zu beachten: „Da Degus nicht alleine leben dürfen, wird mindestens ein bereits vorhandener Artgenosse vorausgesetzt oder es müssen zwei oder mehrere Tiere gemeinsam adoptiert werden“, erklärt das Tierheim Villach. Die kleinen Nager sind aktiv, intelligent und freuen sich auf Menschen, die ihnen ein artgerechtes Zuhause bieten möchten.

Boomer spaziert und schmust gerne

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Hund.
©Tierheim Villach
Boomer würde am liebsten bei einer Einzelperson wohnen.

Boomer wartet im Tierheim auf ein liebevolles Zuhause bei einer Einzelperson. Wie die Tierheim-Mitarbeiter erklären, versteht er sich gut mit anderen Hunden, liebt ausgedehnte Spaziergänge und zeigt sich bei vertrauten Menschen als verschmuster Begleiter. „Da Boomer einen ausgeprägten Beschützerinstinkt hat, wäre Hundeerfahrung von Vorteil“, so das Tierheim.

Steckbrief Boomer:

  • Mischling
  • männlich
  • kastriert
  • geboren am 25. März 2016

Susi und Mimi gibt’s nur im Doppelpack

Das Bild auf 5min.at zeigt eine Katze.
©Tierheim Villach
Mimi sucht gemeinsam mit ihrer Katzenfreundin …
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Katze.
©Tierheim Villach
… Susi ein Für-immer-Zuhause.

Die beiden Katzen Susi und Mimi suchen gemeinsam ein ruhiges und liebevolles Zuhause. „Anfangs sind sie eher zurückhaltend, mit etwas Geduld und Zeit zeigen sie aber ihre liebevolle Seite“, beschreibt das Tierheim die beiden Katzendamen. Besonders wichtig ist für die beiden die Möglichkeit auf Freigang.

Steckbrief Susi & Mimi:

  • Susi: schwarz; geboren ca. 2022
  • Mimi: braun-getigert; geboren ca. 2024

Wellensittich wartet auf Besitzer

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Wellensittich.
©Tierheim Villach
Dieser Wellensittich wurde vor Kurzem im Auenweg gefunden.

Am 26. Mai 2026 wurde im Auenweg/Fürnitz ein Wellensittich gefunden. Dieser befindet sich nun im Tierheim Villach und wartet darauf, dass seine Besitzer ihn abholen. Wenn dir der Wellensittich gehört, kannst du das Tierheim unter 04242/54125 kontaktieren.

So kannst du die Tiere kennenlernen:

Die Tiere kennenlernen kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten oder nach telefonischer Vereinbarung (04242/54125).

  • Montag bis Samstag von 13 Uhr bis 16 Uhr
  • Sonntag und Feiertag geschlossen
  • Tierannahme und Tierabgabe: bis 15.30 Uhr

Tierbesichtigung nur mit Terminvereinbarung möglich!

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