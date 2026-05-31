„Boomer“ und Co. suchen ein neues Zuhause

Im Tierheim Villach warten viele flauschigen und geflügelten Freunde auf ein neues Zuhause. Einige von ihnen stellen wir dir heute vor.

Wir stellen euch heute einige Tiere aus dem Tierheim Villach vor.

Wir stellen euch heute einige Tiere aus dem Tierheim Villach vor.

Im Tierheim Villach kümmert man sich liebevoll um Findlinge und ausgesetzte Tiere – doch es ist nur ein Zuhause auf Zeit, das die Helferinnen und Helfer den Hunden, Katzen, Kleintieren und Vögeln bieten können. Der größte Wunsch der felligen und geflügelten Freunde: eine zweite Chance und ein Für-immer-Zuhause. Wir stellen euch heute wieder einige Schützlinge des Tierheims Villach vor. Vielleicht findest du hier ja einen neuen Freund fürs Leben.

Gesellige Degus suchen ein Plätzchen

©Tierheim Villach Fünf Degus warten im Tierheim Villach auf ein neues Zuhause.

Im Tierheim Villach warten derzeit fünf neugierige und soziale Degu-Weibchen auf ein liebevolles Zuhause. Vier der Tiere wurden 2025 geboren und eines 2022. Zu beachten: „Da Degus nicht alleine leben dürfen, wird mindestens ein bereits vorhandener Artgenosse vorausgesetzt oder es müssen zwei oder mehrere Tiere gemeinsam adoptiert werden“, erklärt das Tierheim Villach. Die kleinen Nager sind aktiv, intelligent und freuen sich auf Menschen, die ihnen ein artgerechtes Zuhause bieten möchten.

Boomer spaziert und schmust gerne

©Tierheim Villach Boomer würde am liebsten bei einer Einzelperson wohnen.

Boomer wartet im Tierheim auf ein liebevolles Zuhause bei einer Einzelperson. Wie die Tierheim-Mitarbeiter erklären, versteht er sich gut mit anderen Hunden, liebt ausgedehnte Spaziergänge und zeigt sich bei vertrauten Menschen als verschmuster Begleiter. „Da Boomer einen ausgeprägten Beschützerinstinkt hat, wäre Hundeerfahrung von Vorteil“, so das Tierheim.

Steckbrief Boomer: Mischling

männlich

kastriert

geboren am 25. März 2016

Susi und Mimi gibt’s nur im Doppelpack

©Tierheim Villach Mimi sucht gemeinsam mit ihrer Katzenfreundin … ©Tierheim Villach … Susi ein Für-immer-Zuhause.

Die beiden Katzen Susi und Mimi suchen gemeinsam ein ruhiges und liebevolles Zuhause. „Anfangs sind sie eher zurückhaltend, mit etwas Geduld und Zeit zeigen sie aber ihre liebevolle Seite“, beschreibt das Tierheim die beiden Katzendamen. Besonders wichtig ist für die beiden die Möglichkeit auf Freigang.

Steckbrief Susi & Mimi: Susi : schwarz; geboren ca. 2022

: schwarz; geboren ca. 2022 Mimi: braun-getigert; geboren ca. 2024

Wellensittich wartet auf Besitzer

©Tierheim Villach Dieser Wellensittich wurde vor Kurzem im Auenweg gefunden.

Am 26. Mai 2026 wurde im Auenweg/Fürnitz ein Wellensittich gefunden. Dieser befindet sich nun im Tierheim Villach und wartet darauf, dass seine Besitzer ihn abholen. Wenn dir der Wellensittich gehört, kannst du das Tierheim unter 04242/54125 kontaktieren.