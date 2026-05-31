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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Einsatz im Strandbad Drobollach.
Im Strandbad Drobollach suchen die Einsatzkräfte derzeit im Wasser – ob tatsächlich jemand vermisst wird, ist derzeit nicht klar.
Faaker See
31/05/2026
Strandbad Drobollach

Schlapfen lösen Taucheinsatz am Faaker See aus

Polizei, Feuerwehr, Rettung und Wasserrettung stehen derzeit im Strandbad Drobollach im Einsatz. Auslöser war ein ungewöhnlicher Fund nach dem Unwetter.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)
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Im Standbad Drobollach am Faaker See herrscht aktuell große Aufregung. Am heutigen Sonntagnachmittag (31. Mai) befinden sich viele Einsatzkräfte vor Ort. Neben Polizei, Feuerwehr und Rettung sind auch Taucher der Wasserrettung im Einsatz. Doch was ist der Grund? Auf Anfrage von 5 Minuten erklärt die Polizei vor Ort, dass nach dem Unwetter Schlapfen gefunden wurden, weswegen die Einsatzkräfte zur Sicherheit alarmiert wurden. Ob tatsächlich eine Person vermisst wird, ist derzeit noch nicht klar. Vermisstenanzeige liegt laut Auskunft der Beamten derzeit keine vor. Nähere Informationen folgen.

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