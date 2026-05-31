Schlapfen lösen Taucheinsatz am Faaker See aus

Im Standbad Drobollach am Faaker See herrscht aktuell große Aufregung. Am heutigen Sonntagnachmittag (31. Mai) befinden sich viele Einsatzkräfte vor Ort. Neben Polizei, Feuerwehr und Rettung sind auch Taucher der Wasserrettung im Einsatz. Doch was ist der Grund? Auf Anfrage von 5 Minuten erklärt die Polizei vor Ort, dass nach dem Unwetter Schlapfen gefunden wurden, weswegen die Einsatzkräfte zur Sicherheit alarmiert wurden. Ob tatsächlich eine Person vermisst wird, ist derzeit noch nicht klar. Vermisstenanzeige liegt laut Auskunft der Beamten derzeit keine vor. Nähere Informationen folgen.