Schwarzer Van verschwindet: Jugendliche nach Unfall verletzt zurückgelassen

Weil ein schwarzer Multivan plötzlich stark abbremste, kam ein 16-jähriger Mopedlenker heute in Villach zu Sturz. Er und seine Beifahrerin wurden verletzt, der Autofahrer fuhr einfach weiter.

Am 31. Mai war ein 16-jähriger Mopedlenker kurz nach 15 Uhr gemeinsam mit seiner 18-jährigen Beifahrerin auf einer Gemeindestraße in Villach-Landskron unterwegs. Die beiden fuhren gerade in Richtung Ossiacher Straße, als plötzlich ein schwarzer Multivan mit deutschem Kennzeichen vor ihnen eine Notbremsung durchführte.

Beide Jugendlichen verletzt

Und dann nahm das Unglück seinen Lauf: „Der 16-Jährige musste ebenfalls abrupt bremsen, wobei ihm der Vorderreifen wegrutschte und er zu Sturz kam“, so die Polizei. Zu einem Kontakt zwischen dem Moped und dem Auto kam es nicht, jedoch wurden die beiden Jugendlichen bei dem Sturz verletzt. Sie mussten ins LKH Villach eingeliefert werden. „Der Van fuhr ohne anzuhalten weiter. Weitere Erhebungen folgen“, so die Polizei abschließend.