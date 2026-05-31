Mehr als 400 Profi-Spiele: VSV verpflichtet erfahrenen Legionär

Der VSV hat einen weiteren Legionär verpflichtet: Mit dem Schweden Linus Andersson kommt ein Offensivspieler nach Villach, der bereits mehr als 400 Spiele in den Topligen Schwedens und Finnlands absolviert hat.

Der VSV treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Mit dem Schweden Linus Andersson haben die Villacher Adler einen weiteren Offensivspieler verpflichtet. UMit der Verpflichtung des 27-Jährigen holen die Adler einen Spieler nach Villach, der trotz seines vergleichsweise jungen Alters bereits auf mehr als 400 Partien im Profibereich zurückblicken kann.

Erfahrung in europäischen Topligen

Andersson bringt nämlich jede Menge Erfahrung aus den stärksten europäischen Eishockeyligen mit. Der 27-Jährige wechselt von MoDo Hockey aus der zweithöchsten schwedischen Liga nach Villach. In der vergangenen Saison gelangen dem Flügelstürmer 16 Tore und 18 Assists in 56 Spielen. In der höchsten finnischen Liga absolvierte er 158 Spiele, dazu kommen mehr als 120 Einsätze in der schwedischen Topliga SHL sowie weitere Partien in der HockeyAllsvenskan und der Champions Hockey League.

„Ich kann es kaum erwarten“

Beim VSV soll der Rechtsschütze vor allem die Offensive beleben. Der Schwede kann auf beiden Flügelpositionen eingesetzt werden, wird aber hauptsächlich auf der rechten Seite erwartet. „Ich freue mich sehr auf die kommende Saison und bin überzeugt, dass wir als Mannschaft viel erreichen können“, erklärt Andersson. Sein Ziel sei es, offensive Akzente zu setzen, Torchancen zu kreieren und dem Team zu helfen, Spiele zu gewinnen. „Ich kann es kaum erwarten, nach Villach zu kommen und gemeinsam mit dem Team vor unseren Fans auf dem Eis zu stehen“, so Andersson.

Vorschusslorbeeren für Andersson

Auch Head-Coach Pierre Allard ist optimistisch und freut sich über den Neuzugang: „Er hat während seiner gesamten Profikarriere konstant produziert und offensiv überzeugt. Darüber hinaus sind wir von seiner Mentalität, seiner Arbeitsmoral und seinem Charakter überzeugt.“ Beim VSV ist man überzeugt, dass Andersson „hervorragend zur Mannschaft und zur Teamkultur“ passt.