Sucheinsatz am Faaker See: Polizei gibt nähere Details bekannt

Nachdem nach einem Gewitter am Sonntag Schlapfen auf einem Badesteg in Drobollach entdeckt worden waren, wurde wie berichtet ein Sucheinsatz gestartet. Nun gab die Polizei nähere Informationen bekannt.

Am Sonntag, den 31. Mai, sorgten wie berichtet herrenlose Schlapfen für einen Sucheinsatz. Nun gab die Polizei nähere Informationen bekannt. Demnach kam gegen 14.45 Uhr ein Gewitter auf, das auch das Strandbad in Drobollach betraf. Die Badegäste verließen das Bad nach Angaben der Polizei fluchtartig. Im Anschluss kam der Schlapfenfund auf einem Badesteg. „Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch ein Schwimmer im See befand“, erklärt die Polizei. Darum begannen die anwesende Wasserrettung und die Feuerwehr Drobollach mit einer Suche im See.

Suche zu Land und zu Wasser

Wie die ÖWR Faak am See gegenüber 5 Minuten erklärte, wurden dabei sowohl eine Oberflächensuche am Steg als auch eine Flächensuche mit Tauchern durchgeführt. Auch die Polizei half mit und führte laut Landespolizeidirektion Kärnten „umfangreiche und dringend notwendige Umfelderhebungen“ durch. Eine abgängige Person wurde jedoch nicht gefunden. Um 16.20 Uhr kam es zu einer Unterbrechung der Suche, der Grund war ein erneuter Wetterumschwung. „Der Verdacht von einer abgängigen Person konnte durch die geführten Erhebungen nicht erhärtet werden und die Suchaktion wurde gegen 17.15 Uhr abgebrochen“, so die Polizei abschließend.