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/ ©Kärntner Tourismusschule
Das Bild auf 5min.at zeigt Schüler der Kärntner Tourismusschule.
Als Vorbereitung auf die Matura stehen in den vierten Klassen der Kärntner Tourismusschule besondere Abschlussprüfungen an.
Villach
31/05/2026
Maturavorbereitung

Kärntner Tourismusschüler servieren Prüfungsmenüs

An der Kärntner Tourismusschule in Villach wurde in den vergangenen Wochen nicht nur gelernt, sondern auch serviert, gekocht und organisiert.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(155 Wörter)
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Nicht nur Mathe, Deutsch und Englisch stehen für die Schüler der Kärntner Tourismusschule in Villach auf dem Prüfungsplan. In den vergangenen Wochen absolvierten die Schüler der vierten Klassen ihre praktischen Abschlussprüfungen. Dabei galt es, Gäste zu bewirten, Speisen zuzubereiten und einen professionellen Service abzuliefern – ähnlich wie im späteren Berufsalltag in Gastronomie und Hotellerie.

Eltern als Kritiker

Im Rahmen der traditionellen Prüfungsessen waren auch Eltern und weitere Gäste eingeladen. Sie konnten sich dabei selbst ein Bild davon machen, was die angehenden Tourismus-Fachkräfte während ihrer Ausbildung gelernt haben. „Die praktischen Prüfungen sind ein zentraler Bestandteil der Reife- und Diplomprüfung und eine wertvolle Vorbereitung auf die kommenden Abschlussprüfungen sowie auf die berufliche Praxis. Sie zeigen, wie viel Engagement, Können und Herzblut in der Ausbildung steckt“, erklärt Sonja Schusterisch, die an der Tourismusschule unterrichtet.

Das Bild auf 5min.at zeigt Schüler der Kärntner Tourismusschule.
©Kärntner Tourismusschule
Die Schülerinnen und Schüler der Tourismusschule haben ihre Abschlussprüfung erfolgreich gemeistert.
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