In einer Woche, am 8. Juni, startet eine umfangreiche Sanierung der B85 Rosental Straße bei Finkenstein. Es kommt teilweise zu einer Totalsperre.

Mit Montag, 8. Juni, starten an der B85 in der Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See umfassende Instandsetzungsmaßnahmen. Das Bauvorhaben erstreckt sich vom Sportplatz Finkenstein Richtung Kreisverkehr Faak bis nach Latschach.

Sanierung ist dringend notwendig

„Die Sanierung ist aufgrund des desolaten Zustandes der Straße dringend notwendig. Mit den Maßnahmen verbessern wir die Qualität der B85 spürbar und erhöhen die Verkehrssicherheit deutlich. Wir investieren 770.000 Euro in das Vorhaben“, sagt Straßenbaureferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber im Zuge eines Lokalaugenscheins gemeinsam mit Bürgermeister Christian Poglitsch, Vizebürgermeisterin Michaela Baumgartner, Straßenbauamtsleiter Christian Zechner und dem Projektverantwortlichen Thomas Prettner.

Schäden auf Fahrbahn

Aufgrund alters- und verkehrsbedingter Schäden weist die bestehende Fahrbahn Spurrinnen, Verdrückungen sowie Einzel- und Netzrisse auf und muss daher umfassend instandgesetzt werden. Dabei wird die Fahrbahnoberfläche auf einer Länge von rund 2,4 Kilometern abgefräst und anschließend neu asphaltiert. Durch die Höhenzunahme zur Erzielung der erforderlichen Asphaltstärke müssen auch die Bankette und Zufahrten angepasst werden. Außerdem werden im Zuge der Arbeiten zwei Busbuchten sowie der Wartebereich inklusive Gehsteig saniert.

Teilweise Totalsperre

Die Kosten dafür werden vom Land und der Marktgemeinde Finkenstein getragen. Im Bereich des Sportplatzes bis zum Kreisverkehr erfolgen die Arbeiten unter Aufrechterhaltung des Verkehrs. Ab dem Kreisverkehr bis zum Baulos-Ende in Richtung Latschach ist eine Totalsperre der Straße erforderlich. Der Verkehr wird kleinräumig im Einbahnsystem über Pogöriach und Faak umgeleitet. Abgeschlossen sollen die Arbeiten voraussichtlich Mitte Juli sein. „Die Sanierung der B85 in Finkenstein ist eines der größten Bauvorhaben, das wir heuer im Bezirk umsetzten. Alleine 2026 nehmen wir rund 6 Mio. Euro für Straßenbauprojekte in der Region in die Hand. Das ist gut investiertes Geld, das direkt in die Sicherheit und Lebensqualität der Bevölkerung vor Ort fließt“, betont Gruber abschließend.