Mopedhelm-Diebstahlserie am Bahnhof Föderlach

Vergangene Woche sollen untertags am Dienstag und auch am Freitag zahlreiche Mopedhelme am Bahnhof Föderlach gestohlen worden sein. Eine Anzeige liegt der Polizei vor, heißt es auf Anfrage von 5 Minuten.

Über zehn Mopedhelme sollen gestohlen worden sein

Eine 5-Minuten-Leserin berichtet, dass rund insgesamt über zehn Mopedhelme in Föderlach gestohlen worden sein sollen. „Diese Woche (Dienstag und Heute), wurden am Föderlacher Bahnhof (tagsüber) mehrere Mopedhelme gestohlen! Dienstag waren es angeblich 7-8 Helme und heute 3-4 Helme“, erzählt sie 5 Minuten gegenüber. Ein Pressprecher der Polizei bestätigt, dass eine Anzeige diesbezüglich vorliegt.

Hast du etwas gesehen?

„Zwei Helme gehörten meinem Sohn. Die anderen Helme gehörten teils Schulkollegen und Bekannten. Es war ein O‘Neal Crosshelm“, sagt die Kärntnerin. Hast du etwas gesehen? Dann gib deine Informationen bitte an die nächstgelegene Polizeiinspektion weiter.