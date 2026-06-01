Sirenenalarm in Velden: Möglicher Gasaustritt

Kurz nach 9 Uhr heulten die Sirenen in Velden. Derzeit befindet sich die Feuerwehr Velden im Einsatz.

In Velden kommt es derzeit zu einem Feuerwehreinsatz.

In Velden kommt es derzeit zu einem Feuerwehreinsatz.

Kurz nach 9 Uhr heulten die Sirenen in Velden. Die Feuerwehren wurden alarmiert. „Ersten Informationen zufolge soll ein CO₂-Melder angeschlagen haben“, erklärt ein Floriani auf Anfrage von 5 Minuten.

„Gasaustritt in Gebäude“

Drei Feuerwehren befinden sich derzeit im Bereich „Am Corso“ im Einsatz. Bei CO₂ handelt es sich um Kohlenstoff. Die Feuerwehr Velden selbst hat in ihrer FB-Story als Alarmierungsgrund stehen: „Gasaustritt im Gebäude“. Mehr Informationen liegen derzeit noch nicht vor.