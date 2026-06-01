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auf dem bild von 5min.at sieht man ein feuerwehrauto in velden.
In Velden kommt es derzeit zu einem Feuerwehreinsatz.
Velden
01/06/2026
Feuerwehreinsatz

Sirenenalarm in Velden: Möglicher Gasaustritt

Kurz nach 9 Uhr heulten die Sirenen in Velden. Derzeit befindet sich die Feuerwehr Velden im Einsatz.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(79 Wörter)
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Kurz nach 9 Uhr heulten die Sirenen in Velden. Die Feuerwehren wurden alarmiert. „Ersten Informationen zufolge soll ein CO₂-Melder angeschlagen haben“, erklärt ein Floriani auf Anfrage von 5 Minuten.

„Gasaustritt in Gebäude“

Drei Feuerwehren befinden sich derzeit im Bereich „Am Corso“ im Einsatz. Bei CO₂ handelt es sich um Kohlenstoff. Die Feuerwehr Velden selbst hat in ihrer FB-Story als Alarmierungsgrund stehen: „Gasaustritt im Gebäude“. Mehr Informationen liegen derzeit noch nicht vor.

Was ist CO₂?

Wenn von einem „CO₂-Austritt“ (oder einer CO₂-Sprengung) die Rede ist, meint man meistens ein Leck von Kohlendioxid.

Kohlendioxid ist ein Gas, das wir selbst beim Ausatmen produzieren. In kleinen Mengen ist es harmlos. Wenn aber plötzlich sehr viel CO₂ auf einmal austritt – zum Beispiel in einem Raum –, wird es gefährlich.

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