Sirenenalarm in Velden: Möglicher Gasaustritt
Kurz nach 9 Uhr heulten die Sirenen in Velden. Derzeit befindet sich die Feuerwehr Velden im Einsatz.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Kurz nach 9 Uhr heulten die Sirenen in Velden. Die Feuerwehren wurden alarmiert. „Ersten Informationen zufolge soll ein CO₂-Melder angeschlagen haben“, erklärt ein Floriani auf Anfrage von 5 Minuten.
„Gasaustritt in Gebäude“
Drei Feuerwehren befinden sich derzeit im Bereich „Am Corso“ im Einsatz. Bei CO₂ handelt es sich um Kohlenstoff. Die Feuerwehr Velden selbst hat in ihrer FB-Story als Alarmierungsgrund stehen: „Gasaustritt im Gebäude“. Mehr Informationen liegen derzeit noch nicht vor.
Was ist CO₂?
Wenn von einem „CO₂-Austritt“ (oder einer CO₂-Sprengung) die Rede ist, meint man meistens ein Leck von Kohlendioxid.
Kohlendioxid ist ein Gas, das wir selbst beim Ausatmen produzieren. In kleinen Mengen ist es harmlos. Wenn aber plötzlich sehr viel CO₂ auf einmal austritt – zum Beispiel in einem Raum –, wird es gefährlich.