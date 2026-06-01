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Symbolfoto von 5min.at: Polizei führt Grenzkontrollen durch.
In Villach kamen Beamte zwei Juwelendieben auf die Schliche.
Villach/Klagenfurt
01/06/2026
LKW-Kontrolle

Verkehrskontrolle wird Juwelen-Dieben bei Villach zum Verhängnis

Am Sonntag hielten Villacher Polizisten einen LKW an. Und bemerkten, dass die zwei Männer Dreck am Stecken hatten.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(131 Wörter)
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Im Zuge einer routinemäßigen Verkehrskontrolle am 31. Mai 2026 gegen 14 Uhr hielten Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Villach einen Lkw mit französischem Kennzeichen an. Dabei kontrollierten die Beamten auch die Ausweisdokumente der beiden Fahrzeuginsassen, zwei Franzosen im Alter von 40 und 41 Jahren.

Männer sollen Goldringe gestohlen haben

Im Zuge der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die beiden Männer dringend verdächtig sind, am 27. April 2026 aus einem Juweliergeschäft in Klagenfurt drei Goldringe im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen zu haben. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand soll einer der Männer eine Angestellte des Geschäftes abgelenkt haben, während der zweite Mann die Ringe aus der Vitrine entwendete. Die beiden Männer wurden zum Tatverdacht einvernommen und bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

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