Skip to content
Region auswählen:
/ ©Büro Schuschnig/Hermann
Bild auf 5 Minuten zeigt die neuen PV-Anlagen
Bald gibt es sechs neue PV-Anlagen in Treffen und Sattendorf.
Treffen/Sattendorf
01/06/2026
Toll!

82.000 Euro Förderung: Sechs neue PV-Anlagen für Treffen

Gute Neuigkeiten: In Treffen und Aattendorf gibt es bald sehcs neue PV-Anlagen an öffentlichen Gebäuden.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(123 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Für die Umsetzung von insgesamt sechs Photovoltaik-Projekten auf öffentlichen Gebäuden in Treffen und Sattendorf konnte Energielandesrat Sebastian Schuschnig kürzlich Förderzusagen des Landes an Bürgermeister Andreas Fillei und Gemeindevorstand Bertram Maybrugger übergeben.

82.000 Euro fließen

Insgesamt fließen rund 82.000 Euro dabei aus dem Energiereferat nach Treffen und Sattendorf: in der Marktgemeinde wurden PV-Anlagen auf der Volksschule, am Sportplatz sowie auf der Aufbahrungshalle installiert. In Sattendorf wird seit Kurzem die Tourismusinformation, das Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr und die Wasserrettung mit Sonnenenergie versorgt. Die Volksschule und der Sportplatz in Treffen wurden zusätzlich mit Stromspeichern ausgestattet, die einen wichtigen Beitrag zur Eigenversorgung und zur Entlastung der regionalen Stromnetze leisten.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: