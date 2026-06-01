82.000 Euro Förderung: Sechs neue PV-Anlagen für Treffen

Gute Neuigkeiten: In Treffen und Aattendorf gibt es bald sehcs neue PV-Anlagen an öffentlichen Gebäuden.

Für die Umsetzung von insgesamt sechs Photovoltaik-Projekten auf öffentlichen Gebäuden in Treffen und Sattendorf konnte Energielandesrat Sebastian Schuschnig kürzlich Förderzusagen des Landes an Bürgermeister Andreas Fillei und Gemeindevorstand Bertram Maybrugger übergeben.

82.000 Euro fließen

Insgesamt fließen rund 82.000 Euro dabei aus dem Energiereferat nach Treffen und Sattendorf: in der Marktgemeinde wurden PV-Anlagen auf der Volksschule, am Sportplatz sowie auf der Aufbahrungshalle installiert. In Sattendorf wird seit Kurzem die Tourismusinformation, das Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr und die Wasserrettung mit Sonnenenergie versorgt. Die Volksschule und der Sportplatz in Treffen wurden zusätzlich mit Stromspeichern ausgestattet, die einen wichtigen Beitrag zur Eigenversorgung und zur Entlastung der regionalen Stromnetze leisten.