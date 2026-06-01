Villacher Traditionshotel erneut für Nachhaltigkeit ausgezeichnet

Große Ehre für ein Villacher Traditionshaus: Das Boutique Hotel Goldenes Lamm trägt ab sofort das EU Ecolabel. Die europaweit anerkannte Auszeichnung erhalten nur Betriebe, die strenge Umweltkriterien erfüllen.

Das Boutique Hotel Goldenes Lamm in Villach darf sich über eine europaweite anerkannte Auszeichnung freuen. Das Traditionshaus am Hauptplatz wurde mit dem sogenannten „EU Ecolabel“ ausgezeichnet, einem Umweltzeichen der Europäischen Union für nachhaltige Betriebe. Für das privat geführte Vier-Sterne-Hotel ist es bereits die zweite wichtige Nachhaltigkeitszertifizierung. Zuvor erhielt der Betrieb bereits das Österreichische Umweltzeichen.

Strenge Vorgaben für Betriebe

Das EU Ecolabel wird an Unternehmen vergeben, die bestimmte Umweltstandards erfüllen müssen. Geprüft werden unter anderem der Energie- und Wasserverbrauch, Maßnahmen zur Abfallvermeidung sowie nachhaltige Beschaffung und Umweltmanagement. „Gerade für internationale Gäste, Geschäftsreisende und Unternehmen, die bei Reisen verstärkt auf Nachhaltigkeitskriterien achten, ist diese Auszeichnung ein wichtiges Orientierungssignal“, betont Inhaberin Nicole Ottacher.

Traditionshaus mit langer Geschichte

Das Goldene Lamm zählt zu den traditionsreichsten Beherbergungsbetrieben der Stadt. Die Geschichte des Hauses reicht rund 500 Jahre zurück. Heute wird das Hotel von Nicole und Jakob Ottacher geführt. „Viele unserer Gäste reisen bereits mit der Bahn

oder mit dem Fahrrad an. Durch unsere Lage am Hauptplatz, die Nähe zum Bahnhof und zum

Radwegenetz lässt sich ein Aufenthalt in Villach sehr gut ohne Auto gestalten. Genau das passt zu unserem Weg: zentral, komfortabel und bewusst“, so Jakob Ottacher abschließend.