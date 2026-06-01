Teures Kajak verschwindet aus Badehütte an Kärntner See

Bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen ein Kajak am Ossiacher See gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen dem 29. Mai und dem 1. Juni 2026. Wann genau der Diebstahl passiert ist, ist derzeit noch unklar. Doch was ist passiert? Ein weißes Kajak war in einer Badehütte am See abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich Zugang und nahmen das Sportgerät mit. Der entstandene Schaden ist beträchtlich: Laut Polizei hat das gestohlene Kajak einen Wert von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungen laufen.