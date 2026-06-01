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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Ossiacher See.
Am Ossiacher See haben Unbekannte ein teures Kajak gestohlen.
Ossiacher See
01/06/2026
Hoher Schaden

Teures Kajak verschwindet aus Badehütte an Kärntner See

Dreister Diebstahl am Ossiacher See: Unbekannte Täter haben ein hochwertiges Kajak aus einer Badehütte gestohlen. Der Schaden beträgt Tausende Euro.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen ein Kajak am Ossiacher See gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen dem 29. Mai und dem 1. Juni 2026. Wann genau der Diebstahl passiert ist, ist derzeit noch unklar. Doch was ist passiert? Ein weißes Kajak war in einer Badehütte am See abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich Zugang und nahmen das Sportgerät mit. Der entstandene Schaden ist beträchtlich: Laut Polizei hat das gestohlene Kajak einen Wert von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungen laufen.

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