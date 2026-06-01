Kreuzungscrash bei Villach fordert drei Verletzte – 94-Jähriger beteiligt

Ein 94-jähriger Autofahrer und eine 65-Jährige waren am Montag in Paternion in einen Verkehrsunfall verwickelt. Der Crash endete für drei Personen im Krankenhaus.

Am 1. Juni war ein 94 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Villach-Land mit dem Auto in Paternion unterwegs. Bei der Kreuzung Stockenboier Straße/Paternioner Straße kam es zu einem Crash: Wie die Polizei informiert, kollidierte der 94-Jährige mit dem Auto einer 65-Jährigen aus dem Bezirk Villach-Land.

Drei Personen verletzt

Die Unfallursache ist derzeit noch nicht bekannt, sicher ist nur, dass mehrere Personen verletzt wurden: „Bei dem Verkehrsunfall erlitten die 65-jährige Frau, ihre auf dem Beifahrersitz mitfahrende 87 Jahre alte Mutter und der 94 Jahre alte Zweitbeteiligte Verletzungen unbestimmten Grades“, schildert die Polizei. Die Verletzten wurden von der Rettung ins Krankenhaus Spittal an der Drau bzw. ins LKH Villach gebracht. Im Einsatz befanden sich auch die Freiwillige Feuerwehr Feistritz an der Drau und Paternion mit rund 18 Personen.