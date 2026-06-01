Villacher Absolventen lassen Erinnerungen an die Schulzeit wieder aufleben

Eine Reise zurück in die eigene Jugend: Zahlreiche ehemalige Schülerinnen und Schüler kehrten am Samstag an die HAK Villach zurück, um ihre alte Schule wiederzusehen und frühere Wegbegleiter zu treffen.

Am Samstag (30. Mai) fand an der HAK Villach ein Absolvententreffen ehemaliger Schülerinnen und Schüler statt. Organisiert wurde das Treffen von einem Team im Rahmen des Diplomarbeitprojekts „Absolventenbund“. Ziel war es, ehemalige Absolventen wieder stärker mit ihrer Schule zu vernetzen und den Austausch zwischen verschiedenen Jahrgängen zu fördern.

Blick hinter die Kulissen

Nach der Begrüßung erhielten die Gäste Einblicke in die heutige HAK Villach. Bei Führungen durch das Schulgebäude konnten sie sehen, wie sich ihre ehemalige Schule in den vergangenen Jahren verändert hat. Besucht wurden unter anderem Klassenräume, die Bibliothek, EDV-Säle und der Turnsaal.

©Adnan Gobeljic Zahlreiche ehemalige Schülerinnen und Schüler der HAK Villach … ©Adnan Gobeljic … trafen sich am Samstag zum Netzwerken und gemeinsamen Erinnern.

Besonderes Wiedersehen

Für viele Teilnehmer stand dabei vor allem das Wiedersehen mit ehemaligen Schulkollegen im Mittelpunkt. Erinnerungen an die gemeinsame Schulzeit wurden ausgetauscht, Klassenfotos gemacht und alte Geschichten wieder aufgewärmt. „Eine besondere Freude war die Anwesenheit ihres ehemaligen Lehrers Prof. Stöckl, der von 1977 bis 1986 Generaldirektor bei IBM Österreich war und gemeinsam mit ,seiner‘ 56 Handelsschulklasse das Wiedersehen mitfeierte“, schildert das Projektteam ein ganz besonderes Wiedersehen.

Ausklang bei gemeinsamem Essen

Nach dem offiziellen Programm ließen die Absolventinnen und Absolventen den Tag bei gemeinsamen Essen in Villacher Gaststätten ausklingen – und nahmen dabei viele Erinnerungen an ihre Schulzeit mit nach Hause.