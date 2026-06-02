Crash in Wernberg: Schutzweg wird zur Unfallstelle

Auffahrunfall in Wernberg: Eine 57-jährige Autofahrerin übersah ein vor einem Schutzweg anhaltendes Fahrzeug und krachte von hinten auf. Der 72-jährige Fahrer des vorderen Autos wurde verletzt.

Am 1. Juni, gegen 17.35 Uhr, übersah eine 57 Jahre alte Frau aus dem Bezirk Villach-Land (Kärnten) mit ihrem Wagen auf der B83 im Ortsgebiet von Wernberg, dass ein Auto vor ihr verkehrsbedingt vor einem Schutzweg anhielt und fuhr von hinten auf. Dabei wurde der 72-jährige Autofahrer im vorderen Wagen verletzt und musste von der Rettung in das LKH Villach gebracht werden.