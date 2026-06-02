Großeinsatz in Villacher Wohnsiedlung: Müllinsel steht lichterloh in Flammen

Zehn Mülltonnen einer Wohnanlage standen mitten in der Nacht in Villach-Seebach in Vollbrand. Die Flammen griffen auch auf einen Baustellencontainer über, aus dem eine Sauerstoffflasche geborgen werden musste.

In den frühen Morgenstunden des Dienstags, 2. Juni, ist es im Villacher Stadtteil Seebach zu einem größeren Brandeinsatz gekommen. Gegen 3 Uhr standen insgesamt zehn 1.100-Liter-Mülltonnen einer Wohnanlage in Vollbrand. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar.

Anrainer schlug Alarm

Entdeckt wurde der Brand von einem Anrainer, der umgehend die Einsatzkräfte verständigte. Als die Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache Villach und der Feuerwehr Perau am Einsatzort eintrafen, hatte sich das Feuer bereits auf den gesamten Mülllagerplatz ausgebreitet. Durch die starke Rauchentwicklung wurde wenig später sogar eine weitere Rauchentwicklung in einer nahegelegenen Straße gemeldet. Nach einer Kontrolle stellte sich jedoch heraus, dass auch diese Wahrnehmung auf denselben Brand zurückzuführen war.

Feuerwehr unter Atemschutz im Einsatz

Die Brandbekämpfung erfolgte unter schwerem Atemschutz. Den Einsatzkräften gelang es, die Flammen rasch unter Kontrolle zu bringen und ein weiteres Ausbreiten des Feuers zu verhindern. „Unter schwerem Atemschutz wurde die Brandbekämpfung vorgenommen und das Feuer rasch gelöscht“, berichtet Einsatzleiter Martin Regenfelder von der Hauptfeuerwache Villach.

Flammen griffen auf Baustellencontainer über

Durch die enorme Hitzeentwicklung wurde auch ein unmittelbar angrenzender Baustellencontainer einer Installationsfirma beschädigt. Im Inneren gerieten Papier, Kartonagen und weiteres Installationsmaterial in Brand. Die Feuerwehr öffnete den Container, räumte das glosende Material aus und löschte die Brandherde ab. Dabei stießen die Einsatzkräfte auf eine Sauerstoffflasche, die bereits starker Hitze ausgesetzt gewesen war. Der Atemschutztrupp brachte die Sauerstoffflasche aus dem Container in Sicherheit. Anschließend wurde sie in einem Wasserbad gekühlt, um eine weitere Gefährdung auszuschließen. Die Müllcontainer wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Verletzt wurde niemand.

Polizei ermittelt Brandursache

Im Einsatz standen die Hauptfeuerwache Villach und die Feuerwehr Perau mit insgesamt 25 Kräften und sechs Fahrzeugen. Auch die Polizei war vor Ort und hat Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, konnte vorerst noch nicht beziffert werden.