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/ ©Adrian Hipp
Bild auf 5 MInuten zeigt Villach singt
Am 13. Juni singt Villach wieder.
Villach
02/06/2026
Toll!

Villach singt: Innenstadt wird zur Bühne

Villach singt wieder! Und zwar am 13. Juni 2026 am Rathausplatz.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(148 Wörter)
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Musik verbindet – und in Villach wird diese verbindende Kraft auf besondere Weise spürbar. Seit vielen Jahren prägen die Chöre unserer Stadt das kulturelle Leben mit Leidenschaft, Qualität und beeindruckender stilistischer Vielfalt. Sie sind Botschafterinnen und Botschafter einer lebendigen Musikszene, die Tradition und Offenheit harmonisch vereint.

Musik in der Draustadt

Die Besucher erwartet ein Vormittag voller abwechslungsreicher Klänge – von bewegenden Melodien bis zu energiegeladenen Chorarrangements. Eine Klangwolke aus Stimmen, Emotionen und gemeinsamen Momenten legt sich über die Stadt und macht erlebbar, wie Musik Menschen verbindet und bewegt.

Rathausplatz wird zum musikalischen Treffpunkt

Am Veranstaltungstag wird der Rathausplatz ab 12 Uhr zum musikalischen Treffpunkt für alle, die sich von Rhythmus, Emotion und gemeinschaftlichem Klang tragen lassen möchten. Gemeinsam mit zahlreichen Chören entsteht ein kraftvoller Abschluss, der eindrucksvoll zeigt, wie facettenreich und inspirierend Villachs musikalisches Schaffen ist.

Die Kurzinfos:

Termin: Samstag, 13. Juni 2026
Ort: Villacher Innenstadt
Beginn: 9.30 Uhr

Villach singt 2026 mit: A-Cappella Chor Villach, Alpen-Adria-Chor Villach,
Finanzchor Villach, heart.chor.Stadtpark, Polizeichor Villach, Sängerrunde der
Kelag Villach, Sängerrunde Fellach-Oberdörfer, Sängerrunde St. Michael,
Singgemeinschaft Bergfreunde Villach, Volksliedensemble Landskron

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