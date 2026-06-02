Villach singt: Innenstadt wird zur Bühne

Musik verbindet – und in Villach wird diese verbindende Kraft auf besondere Weise spürbar. Seit vielen Jahren prägen die Chöre unserer Stadt das kulturelle Leben mit Leidenschaft, Qualität und beeindruckender stilistischer Vielfalt. Sie sind Botschafterinnen und Botschafter einer lebendigen Musikszene, die Tradition und Offenheit harmonisch vereint.

Musik in der Draustadt

Die Besucher erwartet ein Vormittag voller abwechslungsreicher Klänge – von bewegenden Melodien bis zu energiegeladenen Chorarrangements. Eine Klangwolke aus Stimmen, Emotionen und gemeinsamen Momenten legt sich über die Stadt und macht erlebbar, wie Musik Menschen verbindet und bewegt.

Rathausplatz wird zum musikalischen Treffpunkt

Am Veranstaltungstag wird der Rathausplatz ab 12 Uhr zum musikalischen Treffpunkt für alle, die sich von Rhythmus, Emotion und gemeinschaftlichem Klang tragen lassen möchten. Gemeinsam mit zahlreichen Chören entsteht ein kraftvoller Abschluss, der eindrucksvoll zeigt, wie facettenreich und inspirierend Villachs musikalisches Schaffen ist.