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/ ©Fotomontage Canva/Coloures-Pic-stock.adobe.com
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Maler und einen Ordner mit der Aufschrift Insolvenz.
Ein Maler-Großhandel aus Villach ist insolvent.
Villach
02/06/2026
Insolvenz

Insolvenz in Villach: Großhändler nach 24 Jahren pleite

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) gibt bekannt, dass über das Vermögen der Locher GmbH in Villach-Landskron ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet wurde.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(140 Wörter)
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Es handelt sich hierbei um ein Konkursverfahren. Das Unternehmen wurde im Jahr 2002 gegründet und befasst sich seither mit dem Großhandel mit Malerwerkzeugen.

Die Insolvenzursachen:

Die Ursachen der Insolvenz liegen laut Antrag im derzeitigen schwierigen wirtschaftlichen Umfeld sowie vor allem im Wegfall des Hauptlieferanten, von welchem der größte Teil der Waren bezogen wurde. Dieser Ausfall konnte auch mit anderen Lieferanten nicht adäquat aufgefangen werden und führte zur wirtschaftlichen Schieflage. Die Passiva belaufen sich auf rund 85.000 Euro.

30 Gläubiger betroffen

Von der Insolvenz sind 30 Gläubiger betroffen, Dienstnehmer gibt es keine. Der Betrieb ist laut Antrag formell noch nicht geschlossen und das Gewerbe noch nicht stillgelegt, de facto findet jedoch keine operative Tätigkeit mehr statt. Eine Betriebsfortführung ist ebenso wenig beabsichtigt wie die Einbringung eines Sanierungsplanes.

Kurzinfo des KSV:

  • Gegenstand des Unternehmens:
    Betrieben wird ein Großhandel mit Malerwerkzeugen und Profigeräten. Man hat die
    Tätigkeiten der Erwin Locher Malerbedarf – Grafikbedarf – Großhandel (FN 21161 w) zur
    Weiterführung übernommen.
  •  Betroffene Dienstnehmer: keine
  • Passiva: rd. EUR 85.000,00
  • Aktiva: rd. EUR 71.500,00
  • betroffene Gläubiger: rd. 30
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