Draupuls und Co.: Der Juni in Villach

Der Juni bringt einige Highlights nach Villach. So startet auch die Lichtershow Draupuls wieder.

Die Lichtershow Draupuls startet bald wieder.

Die Lichtershow Draupuls startet bald wieder.

Im Juni starten so einige Veranstaltungen in Villach. Ein besonderes Highlight ist wie immer die Lichtershow Draupuls. Da gibt es auch heuer wieder ein neues Programm.

Draupuls startet bald

Villach singt am 13. Juni wieder und am 19. Juni starten die Rookie Music Nights in der Draustadt. Gleichzeitig auch die Lichtershow Draupuls. Ab 22. Juni gibt es dann das Public Viewing.

Kurzübersicht: Ab 19. Juni: Start der Rookie Music Nights (jeden Freitag Konzerte in der Innenstadt)

Ab 19. Juni: Saisonstart der Lichtershow „Draupuls“ mit neuem Programm

Ab 22. Juni: WM-Public-Viewing mit Organisator Marcus Mitzner auf dem Unteren Kirchenplatz

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.06.2026 um 13:49 Uhr aktualisiert