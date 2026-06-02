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Draupuls und Co.: Der Juni in Villach
Der Juni bringt einige Highlights nach Villach. So startet auch die Lichtershow Draupuls wieder.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Im Juni starten so einige Veranstaltungen in Villach. Ein besonderes Highlight ist wie immer die Lichtershow Draupuls. Da gibt es auch heuer wieder ein neues Programm.
Draupuls startet bald
Villach singt am 13. Juni wieder und am 19. Juni starten die Rookie Music Nights in der Draustadt. Gleichzeitig auch die Lichtershow Draupuls. Ab 22. Juni gibt es dann das Public Viewing.
Kurzübersicht:
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Ab 19. Juni: Start der Rookie Music Nights (jeden Freitag Konzerte in der Innenstadt)
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Ab 19. Juni: Saisonstart der Lichtershow „Draupuls“ mit neuem Programm
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Ab 22. Juni: WM-Public-Viewing mit Organisator Marcus Mitzner auf dem Unteren Kirchenplatz
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.06.2026 um 13:49 Uhr aktualisiert
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