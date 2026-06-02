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Ein Bild auf 5min.at zeigt die Draupuls-Wasserfontänen.
Die Lichtershow Draupuls startet bald wieder.
Villach
02/06/2026
Toll!

Draupuls und Co.: Der Juni in Villach

Der Juni bringt einige Highlights nach Villach. So startet auch die Lichtershow Draupuls wieder.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(65 Wörter)
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Im Juni starten so einige Veranstaltungen in Villach. Ein besonderes Highlight ist wie immer die Lichtershow Draupuls. Da gibt es auch heuer wieder ein neues Programm.

Draupuls startet bald

Villach singt am 13. Juni wieder und am 19. Juni starten die Rookie Music Nights in der Draustadt. Gleichzeitig auch die Lichtershow Draupuls. Ab 22. Juni gibt es dann das Public Viewing.

Kurzübersicht:

  • Ab 19. Juni: Start der Rookie Music Nights (jeden Freitag Konzerte in der Innenstadt)

  • Ab 19. Juni: Saisonstart der Lichtershow „Draupuls“ mit neuem Programm

  • Ab 22. Juni: WM-Public-Viewing mit Organisator Marcus Mitzner auf dem Unteren Kirchenplatz

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.06.2026 um 13:49 Uhr aktualisiert
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