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/ ©Fotomontage Canva/Google Streetview
Das Bild auf 5min.at zeigt das Kirchale auf der St. Johanner Höhe in Villach.
Der Kirchale Kirchtag kann trotz organisatorischer Herausforderungen stattfinden.
Villach
02/06/2026
Kirchale Kirchtag

Kirchtag in Villach stand vor dem Aus – jetzt gibt es eine Lösung

Wenige Wochen vor dem Traditionsfest sorgte eine überraschende Entwicklung für Aufregung: Der Kirchale Kirchtag hatte plötzlich keinen Organisator mehr. Doch nun wurde eine Lösung gefunden.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(171 Wörter)
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Der beliebte Kirchale Kirchtag in Villach stand heuer auf der Kippe. Wie die Stadt gegenüber MeinBezirk bestätigte, hat sich die bisherige Organisatorin überraschend zurück, wodurch sogar eine Absage des Traditionsfestes im Raum stand. Um die Veranstaltung auf der St. Johanner Höhe zu retten, suchte Bürgermeister Günther Albel gemeinsam mit Vertretern der Pfarre nach einer raschen Lösung.

Neuer Organisator gefunden

Da Teile des Festes auf kirchlichen Flächen stattfinden, wurden auch Gespräche mit Pfarrer Richard Pirker und Beatrice Haidl, der Obfrau des Pfarrgemeinderats, geführt. Mit Erfolg: Schließlich konnte mit Franz Smoliner, dem Geschäftsführer der Alpen Arena, ein neuer und erfahrener Organisator gefunden werden. Unterstützt wird er von Jacqueline Koban. Somit kann der Kirchale Kirchtag auch heuer stattfinden, wie Pirker gegenüber MeinBezirk erleichtert bestätigte. Sollte sich die neue Organisationsstruktur bewähren, könnte daraus auch eine dauerhafte Lösung für die kommenden Jahre entstehen.

Termin „Kirchale Kirchtag“

  • Wann: 27. und 28. Juni
  • Wo: St. Johanner Höhe, Villach
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