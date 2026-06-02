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/ ©Fotomontage Erik Dobat/Büro LR.in Lagger-Pöllinger
Das Bild auf 5min.at zeigt Marika Lagger-Pöllinger mit VR-Brille und im Hintergrund das Eggerloch.
Mit VR-Brille durchs Eggerloch: Im Naturpark Dobratsch hat ein neues Erlebnis gestartet.
Dobratsch
02/06/2026
Zukunftsfit

Dobratsch setzt auf Virtual Reality: Eggerloch kann nun digital erkundet werden

Das Eggerloch zählt zu den spannendsten, aber auch sensibelsten Naturbereichen am Dobratsch. Nun können Besucher den schwer zugänglichen Naturraum erstmals virtuell erkunden.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(228 Wörter)
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Der Naturpark Dobratsch hat einen neuen VR-Spaziergang vorgestellt, der Besucher mithilfe einer Virtual-Reality-Brille durch das Eggerloch führt. Besonders bemerkenswert: Die dafür notwendige Software wurde von zwei HTL-Schülerinnen entwickelt. Präsentiert wurde das Angebot beim Tag der offenen Tür des Naturparkbüros in Villach am 2. Juni.

Natur erleben, ohne sie zu belasten

Der virtuelle Rundgang soll Einblicke in die Höhle und ihre geologischen Besonderheiten ermöglichen, ohne dass der empfindliche Lebensraum durch zusätzliche Besucher belastet wird. Gleichzeitig sollen Themen wie Höhlenforschung und die Entstehung der Landschaft verständlich vermittelt werden. Neben dem neuen VR-Angebot konnten sich Besucher auch über die Arbeit der Ranger informieren. Diese begleiten regelmäßig Führungen im Naturpark und erklären Naturphänomene, Tier- und Pflanzenwelt sowie die Bedeutung geschützter Lebensräume.

Wichtiger Naturraum für Kärnten

Der Naturpark Dobratsch umfasst Gebiete in den Gemeinden Villach, Arnoldstein, Nötsch im Gailtal und Bad Bleiberg. Neben seiner Bedeutung als Erholungsgebiet gilt der Dobratsch auch als wichtiger Wasserspeicher für die Region. „Kinder, Familien, Gäste und alle Naturinteressierten können hier staunen, lernen und verstehen, warum unsere Natur Schutz braucht. Genau dieses Bewusstsein ist die Grundlage dafür, dass Naturjuwele wie der Dobratsch auch für kommende Generationen erhalten bleiben“, betont Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger.

Das Bild auf 5min.at zeigt Personen vor dem Naturparkbüro in Villach.
©Büro LR.in Lagger-Pöllinger
Am 2. Juni fand im Naturparkbüro in Villach ein Tag der offenen Tür statt.
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