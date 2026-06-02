Brand in Villach-Warmbad – Einsatz läuft

Aktuell sehen Menschen, die an der Warmbad-Therme in Villach vorbeifahren, hauptsächlich Rot. So einige Feuerwehrautos sind am frühen Dienstagabend (2. Juni) dort im Einsatz. Grund ist ein Brand, wie Hauptbrandmeister Alexander Scharf von der Hauptfeuerwache Villach auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte. Was genau passiert ist und ob der Brand bereits unter Kontrolle ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Aktuell steht neben der Hauptfeuerwache Villach auch die Feuerwehr Judendorf im Einsatz. Nähere Informationen folgen.

Update: Rauchentwicklung im Thermenkeller

Einsatzleiter Oberbrandinspektor Martin Regenfelder von der Hauptfeuerwache Villach gab nun weitere Informationen zu dem Brand bekannt. Laut ihm ist es zu einer Rauchentwicklung im Keller der Therme Warmbad gekommen. „Der Brand ist bereits unter Kontrolle“, so der Einsatzleiter. Aktuell seien die Feuerwehren mit Entrauchungsmaßnahmen beschäftigt.

©Leserin Zwei Feuerwehren stehen am Dienstagabend … ©Leserin … bei der Therme Villach-Warmbad im Brandeinsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.06.2026 um 19:18 Uhr aktualisiert