Social-Media-Job wird für Villacherin zur Schuldenfalle

Am 2. Juni erstattete eine 45-jährige Frau auf der Polizeiinspektion Trattengasse eine Anzeige. Sie gab an, dass sie Opfer eines Betrugs geworden sei. Doch was war passiert? Wie die Polizei schildert, wurde die Frau im März durch ein Werbevideo auf Social Media auf die Möglichkeit aufmerksam, sich etwas dazuzuverdienen. Sie nahm mit dem vermeintlichen Unternehmen Kontakt auf und dann nahm das Unglück seinen Lauf: Gemeinsam mit einer Geschäftsführerin eröffnete sie ein Konto und schloss eine Dienstleistungsvereinbarung ab. Und nun kommt sie nicht mehr raus: „Jegliche Rücktrittsversuche verliefen negativ. Seither erhöhten sich die Schulden am Konto um mehrere tausend Euro. Weitere Erhebungen folgen“, so die Polizei abschließend.