Teure Räder in Villach gestohlen – trotz massiver Sicherung

Böse Überraschung für zwei Deutsche in Villach: Über Nacht verschwanden zwei versperrte Fahrräder vom Fahrradträger ihres Autos. Nicht einmal ein massives Metallband hielt die Diebe auf.

Zwischen 1. Juni (22 Uhr) und 2. Juni (8 Uhr) wurden in Villach zwei abgesicherte und versperrte Fahrräder vom Fahrradträger eines Autos gestohlen. Darüber informierte am Dienstagabend die Polizei. Und dabei hatten sich die Besitzer alle Mühe gegeben, die teuren Räder diebstahlsicher zu machen: „Die beiden Räder waren mehrfach mit einem massiven Metallband am Fahrradträger gesichert“, schildert die Polizei. Den zwei deutschen Besitzern entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.