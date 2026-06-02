„Wer ist Resul?“ Gratiskappen sorgen in Villach für Rätselraten

Wer am Dienstagabend (2. Juni) in der Villacher Innenstadt unterwegs war, hat gute Chancen, eine Gratiskappe bekommen zu haben. Mehrere 5-Minuten-Leser haben sich an uns gewendet und berichtet, dass ihnen ein Mann eine schwarz-weiße Schirmkappe geschenkt hat. „Bin über die Brücke beim Bernold gegangen, da kam mir ein junger Herr entgegen und hat mir eine Kappe gegeben“, beschreibt etwa ein Leser seine Erfahrung. Auf der Vorderseite der Kappen prangt der Schriftzug „Resul“ und dieser sorgt für Rätselraten. „Wer ist Resul?“, fragt sich ein Leser. Und ein anderer schreibt: „Die werden in ganz Villach verteilt!“

„Hunt“ in Villach

Des Rätsels teilweise Lösung findet sich auf der Instagramseite von „Resul“. Dort wurde in den Storys für Dienstag ein „Hunt“ in Villach angekündigt. 25 Kappen sollen dort heute verteilt werden. Die Verantwortlichen posteten immer wieder Standorte, an denen Interessierte Gratiskappen abholen konnten. In einer Story erklären sie: „Wenn du uns mit den Kappen siehst, sag hallo und du wirst eine bekommen.“ Außerdem wird angekündigt: „Morgen machen wir es noch einmal.“ Wer hinter „Resul“ und der Aktion steckt, ist derzeit noch nicht bekannt.