„Wir schließen“: Beliebter Shop verlässt Villach

Wer kürzlich durch die Villacher Innenstadt geschlendert ist, hat vielleicht bereits gemerkt, dass eine große Veränderung in der Bahnhofstraße ansteht: Der 1,2,3 Shop schließt.

In großen, rosa Buchstaben wird es bereits angekündigt: Der Schnäppchenmarkt gegenüber der Nikolaikirche wird schließen. Bereits seit 24 Jahren werden hier preiswerte Alltagsware, Geschenke, Bastelzubehör und vieles mehr angeboten.

„Ende des Sommers ist Schluss“

Über die Gründe der Schließung ist aktuell noch nichts bekannt und auch auf Nachfrage, wann genau der Shop die Innenstadt verlässt heißt es eher vage „Ende des Sommers„. Ziemlich sicher sei hingegen, dass der Shop kurz vor der Schließung nochmal mit Abverkäufen und Aktionen locken wird.

Wie reagieren die Villacher?

Die Stimmung der Villacher*innen vor Ort ist gemischt: „Ich finde es schon Schade, dass der Laden zu macht. Es gibt ihn schon seit ich ein Kind war und ich hab hier immer wieder mal Last-Minute geshoppt“, erzählt eine Kundin. Ein anderer Käufer zeigt sich hingegen gleichgültig: „Manchmal war es ganz praktisch, aber vermissen werde ich das Geschäft jetzt auch nicht.“ Über eine Nachfolge ist noch nichts bekannt, es bleibt also spannend, wer die Lücke in der Bahnhofstraße füllen wird.