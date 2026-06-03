Wer hat meine Brieftasche gefunden? Villacherin sucht ihre Glücksfee

Gabriela M. aus Villach hat ein dringendes Anliegen: Sie möchte unbedingt die Finderin ihrer Brieftasche finden und sich mit einer kleinen Aufmerksamkeit bedanken.

Am 21. Mai wollte die Villacherin Gabriela M. eigentlich nur kurz eine Probefahrt mit einem E-Bike machen und danach zuhause auf der Couch entspannen: „Plötzlich klingelt mein Handy und die Polizei Trattengasse meldete sich – ich hab mich ganz schön erschrocken. Eine Beamtin hat mir mitgeteilt, dass jemand meine Brieftasche gefunden hätte. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht mal bemerkt, dass sie fehlt“, schildert sie gegenüber 5 Minuten.

„Bin extrem dankbar“

Auf der Polizeistation habe man Gabriela sofort erkannt: „Vermutlich wegen den Fotos auf meinen Ausweisen“, mutmaßt die Villacher Mosaikkünstlerin. Gefunden wurde die rosane Brieftasche in der Bildstockstraße in Villach Lind von einer Frau, mehr Auskunft durften die Beamten nicht geben. „Deshalb nehme ich die Sache jetzt selbst in die Hand und suche die Finderin meiner Brieftasche. Ich bin extrem dankbar, dass es noch ehrliche Menschen auf der Welt gibt – es wäre so eine Lauferei geworden, alle Karten und Ausweise neu machen zu lassen. Gerne möchte ich mich auch mit einer Kleinigkeit aus meiner Galerie (in der Kasmannhuberstraße 4) erkenntlich zeigen“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.06.2026 um 09:50 Uhr aktualisiert