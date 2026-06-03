Frühstücksgast im Garten: Reh plündert Salatbeet in Villach

Entlarvt wurde die Feinschmeckerin jetzt von Frau Angela Duhs die rasch auf den Auslöser ihrer Handykamera drückte und 5 Minuten alarmierte. „Ich glaubte erst noch zu träumen, musste mir die Augen ordentlich ausreiben, als ich heute morgen aus dem Fenster schaute und das Reh beim Nachbarn im Garten sah“, schildert Duhs 5 Minuten den ungewöhnlichen Anblick.

Mitesser am Waldrand

Besonders in Randgebieten, die an einem Wald grenzen heißt es um diese Zeit für Gartenbesitzer aufpassen, denn da kann es zu ungebetenen Mitessern kommen. Rehen schmeckt bekanntlich alles was so in einem Garten bis zur Apfelernte angesetzt wird – sogar Dahlien oder Pfingstrosen werden nicht verschont. Wie im Falle einer Villacherin konnte einem Reh dem schmackhaften Eissalat nicht widerstehen. Ob es der oder die Eigentümerin mit Humor genommen haben, dass sich da am frühen Morgen schon jemand am Salatbuffet bedient hat, ist nicht bekannt. Aber wer kann schon von sich sagen, dass er ein Reh im Garten hat?