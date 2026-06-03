Sirenen in Villach: Feuerwehren wieder in Warmbad im Einsatz

Am Mittwochvormittag ertönten die Sirenen in Villach. Mehrere Freiwillige Feuerwehren rückten in den Stadtteil Warmbad aus.

Erst am Dienstagabend kam es in Villach-Warmbad zu einem großen Feuerwehraufgebot – 5 Minuten berichtete. Grund war ein Brand, welcher im Zuge von Wartungsarbeiten an einer Lüftungsanlage ausgebrochen ist. Am Mittwochvormittag standen die Freiwilligen Feuerwehren dann erneut in dem Stadtteil im Einsatz. Diesmal bei einem Hotelbetrieb.

Trockner rauchte

„Bei einem Wäschetrockner ist es zu einer leichten Rauchentwicklung gekommen“, bestätigt Kommandant-Stellvertreter Martin Regenfelder von der Hauptfeuerwache Villach auf Anfrage von 5 Minuten. „Das Gerät war überladen; der Inhalt ist regelrecht geschmolzen“, schildert der Floriani. Die Lage war aber rasch unter Kontrolle. „Die Feuerwehr musste nicht mehr eingreifen“, versichert Regenfelder abschließend.