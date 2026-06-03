Insolvenz: Kärntner Immobilienfirma schlitterte in die Pleite

Über das Vermögen der Panorama Immobilienprojekt GmbH in Paternion wurde am Mittwoch ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet.

Vor acht Jahren wurde die Panorama Immobilienprojekt GmbH gegründet. Nun musste der Betrieb, der sich hauptsächlich mit Immobilienverwertung, Vermietung und Verpachtung beschäftigte, Konkurs anmelden. „Die Insolvenzursachen sind derzeit nicht bekannt“, heißt es vonseiten des Kreditschutzverbandes von 1870 am Mittwoch.

Betrieb eingestellt

Laut dem Alpenländischen Kreditorenverband sind von der Insolvenz vier Gläubiger betroffen. Die Passiva betragen 293.500 Euro. Dem gegenüber stehen Aktiva von rund 150.000 Euro. Eine Sanierung sei nicht beabsichtigt, so der AKV weiter. „Laut Antrag wurde der Betrieb bereits eingestellt.“ Gläubigerforderungen können ab sofort und bis 29. Juni 2026 (gerichtliche Anmeldefrist) angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde der Villacher Rechtsanwalt Joachim Bucher bestellt.