Mehr Schatten für Villach: Bahnhofplatz erblüht im neuen Grün

Die grüne Achse in der Villacher Innenstadt wächst weiter. Nach dem Hauptplatz, wo sogenannte Schwammstadtbäume bereits an heißen Sommertagen Schatten spenden, erblüht nun auch der im Herbst neu gestaltete Bahnhofplatz erstmals in voller Pracht. „Eine lebenswerte Stadt braucht Orte, an denen man auch an heißen Tagen gerne Zeit verbringt. Mit jedem neuen Baum schaffen wir eine spürbar angenehmere Aufenthaltsqualität“, betont Nachhaltigkeitsreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. Die Neugestaltung des Bahnhofplatzes mit Ulmen, Zürgelbäumen und vielfältigen Blütenpflanzen sei ein weiterer wichtiger Schritt für die grüne Achse, die am Ende vom Bahnhof bis zum Stadtpark reichen soll.

Gestaltung lebenswerter Räume

Für das Projekt wurden insgesamt 240 Quadratmeter Fläche entsiegelt. Baureferent Stadtrat Harald Sobe erklärt dazu: „Der gesamte Bereich wurde bis auf Höhe der Tiefgarage freigelegt und mit einer speziellen Substratschicht ausgestattet. Dadurch haben die Bäume ausreichend Raum für ihre Wurzeln und können sich langfristig entwickeln“. Ein wesentlicher Bestandteil des Konzepts bleibt weiterhin die Unterstützung durch private Partner. Auf dem Bahnhofplatz übernahm die IKK Group die finanzielle Patenschaft für die Baumpflanzung, wofür Vizebürgermeisterin Katholnig ihren Dank ausspricht. IKK-Geschäftsführer Andreas Perchinig begründet das Engagement seines Unternehmens abschließend wie folgt: „Als Generalplaner tragen wir Verantwortung für die Gestaltung lebenswerter Räume. Mit der Baumpatenschaft möchten wir ein sichtbares Zeichen für die Aufenthaltsqualität und unsere regionale Verbundenheit zur Stadt Villach setzen.“