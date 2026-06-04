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Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Streifenwagen der Polizei.
Ein Fall von häuslicher Gewalt rief am Mittwoch in Villach die Polizei auf den Plan.
Villach
04/06/2026
Polizei rückte aus

Betrunkener ging auf Ehefrau los: Festnahme in Villach

Die Polizei rückte am Mittwochabend zu einer Wohnung in Villach aus. Ersten Informationen zufolge ist dort ein 45-jähriger Mann auf seine Frau losgegangen. Die 41-Jährige wurde verletzt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)
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Der Villacher steht in Verdacht, die Frau mit einem Schlüsselbund geschlagen und am rechten Arm verletzt zu haben. Laut den Beamten der Polizeiinspektion Landskron soll er zu diesem Zeitpunkt stark alkoholisiert gewesen sein. „Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot, sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen“, heißt es vonseiten der Exekutive.

Festnahme in Villach

Zudem sahen sich die einschreitenden Beamten gezwungen, den Mann aufgrund seines aggressiven Verhaltens festzunehmen. „Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert. Nach Abschluss der Erhebungen wird er der Staatsanwaltschaft Klagenfurt zur Anzeige gebracht“, erklärt die Polizei abschließend.

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