Kanadier komplettiert VSV-Defensive

Auf der Suche nach seinem letzten Puzzlestück ist der EC iDM Wärmepumpen VSV nun fündig geworden. Mit der Verpflichtung des 33-jährigen Kanadiers Ryan Sproul ist die blau-weiße Defensive offiziell komplett.

„Durch den Abgang von Philipp Lindner haben wir unser Anforderungsprofil bewusst angepasst und gezielt nach einem stabilen Verteidiger mit starken offensiven Fähigkeiten gesucht“, betont Geschäftsführer Martin Winkler, der am Donnerstag die Verpflichtung von Ryan Sproul ankündigte. Der Kanadier wird künftig das blau-weiße Trikot tragen.

Verstärkung für den VSV

Beim VSV soll der 33-Jährige das Spiel künftig aus der Defensive heraus lenken und das Powerplay beleben. Insgesamt absolvierte er bereits 44 Spiele in der NHL und sammelte über sechs Saisons hinweg Erfahrungen in der AHL. Dort kam er auf insgesamt 371 Einsätze. Des Weiteren legte er Stationen in der KHL, der Slowakei und Deutschland ein. Zuletzt stand Sproul bei HK Poprad unter Vertrag.

Kader fast komplett

Winkler zeigt sich über die Verpflichtung erfreut: „Wir sind sehr froh, dass wir Ryan davon überzeugen konnten, sich unserem Weg anzuschließen. Er bringt ein äußerst solides Defensivspiel mit und verfügt gleichzeitig über ausgezeichnete offensive Qualitäten, von denen wir uns vor allem im Powerplay viel erwarten.“ Aktuell sei der Sportklub zudem noch auf der Suche nach einem Center. „Dann werden wir unseren Kader finalisieren können“, erklärt Winkler abschließend.