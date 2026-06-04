„Villach singt“ verwandelt Innenstadt wieder in Freiluftbühne

Am Samstag, den 13. Juni, kreieren mehrere Chöre und Ensembles wieder eine Klangwolke in der Villacher Innenstadt. "Villach singt" zählt zu einer beliebten Veranstaltung, vor allem für Fans der Chormusik.

Wenn Chormusik auf Plätzen und durch Gassen klingt, heißt es wieder: „Villach singt“.

Die beliebte Veranstaltung lockt jedes Jahr zahlreiche Freunde und Freundinnen der Chormusik nach Villach und macht die Stadt zu einer einzigartigen, großen Freiluftbühne. „Dieses Fest der Stimmen erfreut sich jedes Jahr grofler Beliebtheit, sowohl für die Sänger und Sängerinnen, wie auch das Publikum. Beide genießen diese unmittelbare Begegnung, dieses Miteinander in unserer Stadt“, betont Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ). Heuer bieten elf Chöre und Singgruppen musikalische Vielfalt. Das Repertoire reicht vom Kärntner Lied über klassische Chorliteratur bis hin zu modernen Popsongs und Liedern aus aller Welt. Gesungen wird wieder auf mehreren Plätzen in der Innenstadt, so heißt es in einer Aussendung der Stadt Villach.

Eine Vielfalt an auftretenden Musikern

„Villach singt“ ist also ein Fest der Begegnung und der Musik. Es breitet sich eine besondere Atmosphäre in der ganzen Stadt aus. Heuer sind der A cappella Chor Villach, der Alpen Adria Chor, der Finanzchor Villach, der Polizeichor, der HEART.chor.Stadtpark, die Sängerrunde Fellach-Oberdörfer, die Sängerrunde der Kelag Villach, die Sängerrunde St. Michael, die Singgemeinschaft Bergfreunde, das Volksliedensemble Landskron und der Chor der Volksschule 7 Landskron mit dabei. Höhepunkt ist wie immer das gemeinsame Singen aller Chöre um 12 Uhr auf dem Rathausplatz, wenn auch das Publikum begeistert mit einstimmt. Die Veranstaltung beginnt um 9:30 Uhr.

©Stadt Villach/Adrian Hipp | Musik, die verbindet. ©Stadt Villach/Adrian Hipp