Wirbel um Organisation des Kirchale Kirchtags in Villach

Der Kirchale Kirchtag ist aus Villach nicht mehr wegzudenken. Die Veranstaltung stand kurzzeitig auf der Kippe, doch es wurde eine Lösung gefunden. Vor den Kopf gestoßen fühlte sich aber dennoch der ESV Admira Villach.

Ein eigentlich freudiges Thema sorgt in Villach momentan für Wirbel. Konktet geht es um die Rettung des traditionellen Kirchtages beim St. Johanner Kirchale im Stadtteil Völkendorf. Bekanntlich stand die Veranstaltung vorübergehend auf der Kippe. Schließlich konnte mit Franz Smoliner, dem Geschäftsführer der Alpen Arena, aber ein neuer Organisator gefunden werden. Unterstützt wird er von Jacqueline Koban. Mehr dazu unter: Kirchtag in Villach stand vor dem Aus – jetzt gibt es eine Lösung.

Verein bei Event-Planung übergangen?

Vor den Kopf gestoßen fühlt sich nun aber der ESV Admira Villach. Dann auch der Verein hatte angeboten, das Event, welches von 27. bis 28. Juni 2026 stattfinden wird, kurzfristig auf die Beine zu stellen. „Von uns als ansässiger Verein in Völkendorf wurde sofort der Kontakt zur Kirche gesucht“, heißt es in einer nunmehrigen Stellungnahme. Pfarrer Richard Pirker zeigte sich im Zuge dessen „offen und dankbar„, so der Verein.

Kritik an fehlender Kommunikation

Nach Einbindung der Stadt wurde die Admira an die Geschäftsführung der Villacher Alpenarena verwiesen. Bei einem gemeinsamen Treffen wurde dann offenbar festgelegt, dass bis 1. Juni 2026 eine Entscheidung über die weitere Vorgehensweise folgen werde. Von dieser erfuhr der Verein jedoch nur aus den Medien: „Wir finden es sehr schade, dass unsere Initiative und die konkreten Pläne in der öffentlichen Darstellung komplett übergangen wurden“, so die Vereinsleitung daraufhin. Trotz der Enttäuschung über den Ablauf stellt der ESV Admira Villach aber klar: „Sollte die Hilfe des Vereins doch noch benötigt werden, steht das Team selbstverständlich bereit.“

Albel: „Bin sicher, dass eine integrative Lösung gefunden wird“

Auf Nachfrage von 5 Minuten erklärt Bürgermeister Günther Albel (SPÖ): „Dass es weitere Interessenten für die Organisation des Festes gibt, ist ein sehr gutes Zeichen. Ich bin sicher, dass eine integrative Lösung gefunden wird. Ich bitte aber um Verständnis, dass die Regelung solcher Details eines privaten Festes nicht zu den Aufgaben eines Bürgermeisters gehören.“

Smoliner: „Bei uns stehen alle Türen offen“

Auf Anfrage von 5 Minuten bei Franz Smoliner teilt dieser mit, dass das „Arena Café“ vonseiten des Bürgermeisters kontaktiert wurde und „wir wurden gefragt, ob wir das machen wollen.“ Auf die Kritik reagiert er mit den Worten: „Wir wollen da natürlich niemanden übergehen.“ Er teilt weiter mit, dass es bereits mit der Admira ein Gespräch gegeben hat und „wir werden heuer schauen, dass wir die Admira so gut es geht bei der Durchführung einbinden.“ Smoliner betont noch: „Bei uns stehen alle Türen offen.“ Dieses Jahr ging es darum, den Kirchtag sozusagen zu retten, heißt es, so soll künftig eine konstante Lösung gefunden werden: „Wir wollen die Tradition aufrecht erhalten und auch verbessern, es wäre schön, wenn die Organisation des Kirchtags in Zukunft generell übernommen wird.“