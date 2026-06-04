Wirtslegende mit 80 Jahren: Warum er noch immer jeden Tag im Steirerhof steht

Manche Menschen gehen mit 65 in den Ruhestand und drehen dem Berufsleben für immer den Rücken. Und dann gibt es Werner Lippitz. Mit mittlerweile 80 Jahren steht die Gastronomie-Legende nach wie vor fast täglich in seinem traditionsreichen Gasthof „Steirerhof“ in Villach-Warmbad. Wer das Lokal betritt, wird meistens vom Seniorchef persönlich begrüßt. Aber was treibt einen Mann an, der in seinem Leben schon alles erreicht hat, sich immer noch der harten Arbeit in der Gastronomie zu stellen?

Werner Lippitz: „Mein ganzes Leben war die Gastronomie“

Im Gespräch mit 5 Minuten gibt Werner Lippitz tiefe Einblicke in sein bewegtes Leben gibt. „Mein ganzes Leben war die Gastronomie“, erzählt der rüstige 80-Jährige mit hörbarem Stolz in der Stimme. Für ihn ist der Steirerhof kein reiner Job – es ist sein Lebenswerk, sein Zuhause und der Ort, an dem sein Herz schlägt.

Ein Leben im Dienst des Gastes

Schon in jungen Jahren verschrieb sich Lippitz dem Gastgewerbe. Nach seiner Lehre und Stationen im mondänen Kitzbühel zog es ihn nach Graz, wo er fünf Jahre lang als Chefkellner im dortigen Steirerhof – damals eines der größten Hotels des Landes – fungierte. Ein Moment aus dieser Zeit ist ihm bis heute besonders im Gedächtnis geblieben: Beim Staatsbesuch von Königin Elisabeth II. in Graz durfte er das gesamte Buffet für die legendäre Queen leiten, wie er gegenüber 5 Minuten erzählt. Vor über 50 Jahren folgte schließlich der Schritt in die Selbstständigkeit in Villach-Warmbad. Erst als Pächter, später als Eigentümer, hat er den Steirerhof gemeinsam mit seiner Familie zu einer echten Kärntner Institution ausgebaut. Heute führt er den Betrieb, der neben dem Restaurant auch 25 Betten umfasst, erfolgreich zusammen mit seinem Sohn.

©5 Minuten „Mein ganzes Leben war die Gastronomie“, erzählt der rüstige 80-Jährige mit hörbarem Stolz in der Stimme.

Die Sehnsucht nach den Stammgästen

Warum er sich den Trubel im Gasthaus mit 80 Jahren noch antut? Es ist die Liebe zu den Menschen. „Man hängt einfach an so einem Betrieb und auch an den Stammgästen“, erklärt Lippitz gegenüber 5 Minuten. Es erfülle ihn jedes Mal aufs Neue mit Freude, wenn langjährige Gäste das Lokal betreten, man sich wiedersehe und austauschen könne. Und die Gäste danken es ihm: Einen „Seniorchef“ zu haben, der mit so viel Herzblut und Erfahrung an vorderster Front steht, ist in der heutigen Zeit eine Seltenheit geworden. Diese tiefe Verbundenheit zur Tradition spiegelt sich auch auf der Speisekarte wider. Während rundherum viele Betriebe ihre Speisekarten modernisieren, bleibt der Steirerhof der echten, ehrlichen österreichischen Küche treu. Vom Backhendl über den klassischen Schweinsbraten bis hin zum Wiener Schnitzel wird hier Kärntner Wirtshauskultur gelebt.

Ein Herz für Senioren und den Fußball

Dass Werner Lippitz das Herz am rechten Fleck hat, beweist er auch mit einer besonderen Aktion: An Sonn- und Feiertagen bietet der Steirerhof ein spezielles Seniorenmenü an. Die Portionen sind etwas kleiner, die Preise bewusst niedriger. In Zeiten der Teuerung möchte der 80-Jährige damit älteren Menschen etwas zurückgeben und ihnen den gewohnten Gasthausbesuch weiterhin ermöglichen. Wenn Lippitz mal nicht im Steirerhof anzutreffen ist, dreht sich in seinem Leben meistens alles um das runde Leder. Ganze 40 Jahre lang war er im Kärntner Fußballverband aktiv, unter anderem als Präsident, und schaffte es bis zum Vizepräsidenten des ÖFB. Passend dazu gibt es eine historische Parallele, auf die er erst kürzlich stieß: Sowohl der ÖFB als auch sein geliebter Steirerhof wurden im selben Jahr gegründet – 1904.

©5 Minuten Dass Werner Lippitz das Herz am rechten Fleck hat, beweist er auch mit einer besonderen Aktion: An Sonn- und Feiertagen bietet der Steirerhof ein spezielles Seniorenmenü an.

Werner Lippitz ist der lebende Beweis dafür, dass Alter nur eine Zahl ist, wenn man eine echte Berufung im Leben gefunden hat. Und so wird er wohl auch morgen wieder im Steirerhof stehen, seine Gäste begrüßen und das tun, was er am besten kann: Ein wunderbarer Gastgeber sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.06.2026 um 19:01 Uhr aktualisiert