Feuerwehr-Einsatz in Villach: Klein-LKW brannte lichterloh

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am späten Donnerstagabend in Villach. Ein Klein-LKW stand in Vollbrand.

35 Florianis rückten am späten Donnerstagabend zu einem Brandeinsatz in Villach aus. „Die Sirenen sind zweimal gegangen“, berichtet auch eine 5-Minuten-Leserin. Eine Weitere will auch einen lauten Knall vernommen haben. Grund dürfte ein Klein-LKW gewesen sein. Dieser stand bereits in Vollbrand als die Einsatzkräfte eintrafen.

Löscharbeiten in Villach

Die Lage hatten die Feuerwehrleute bald im Griff. Laut den Beamten der Polizeiinspektion Neufellach, welche ebenfalls vor Ort waren, konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Entsprechende Ermittlungen werden am Freitag, dem 5. Juni 2026, durchgeführt.







