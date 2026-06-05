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/ ©FF Föderlach
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehrleute beim Beseitigen der Ölspur.
Keinen ruhigen Feiertag hatten die Freiwilligen Feuerwehren Föderlach und Wernberg.
Wernberg
05/06/2026
Zu Fronleichnam

„Gefahr für den Straßenverkehr“: Feuerwehren rückten zum Einsatz aus

Zu Fronleichnam ertönten die Sirenen in Föderlach und Wernberg. Eine mehrere Kilometer lange Ölspur erstreckte sich von Neudorf bis Dragnitz und stellte eine Gefahr für den Straßenverkehr dar.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)
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Zwischen Neudorf und Dragnitz im Bezirk Villach-Land kam es am Donnerstag zu einem Schadstoffaustritt: Eine kilometerlange Ölspur zog sich über die Fahrbahn. In der Folge rückten die Freiwilligen Feuerwehren Föderlach und Wernberg zum Einsatz aus. Die Florianis arbeiteten die betroffenen Straßenabschnitte ab, brachten Ölbindemittel auf und beseitigten die Verunreinigungen. „Unterstützt wurden die Maßnahmen von den zuständigen Behörden, darunter die Straßenmeisterei und die Polizei„, so die Florianis, welche nach dem erfolgreichem Abschluss der Arbeiten wieder einrücken konnten.

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