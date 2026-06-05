Als Kitz gerettet: Bambi ist längst Dauergast in Villach

Jetzt ist alles klar: Jenes Reh, das sich gerne am Salat der Villacher bedient und durch einen Bericht von 5 Minuten zu einem kleinen Medienstar wurde, ist halb zahm und geistert schon seit Jahren durch die Gärten der Draustadt.

„Das ist doch die Bambi. Sie trägt ein rotes Halsband und ist als junges Tier mit der Hand aufgezogen worden“, meldete sich ein 5 Minuten Leser bei der Redaktion. Auch der Villacher Phillip Lengger, Betreiber des Sportparks Teufelsgraben, hatte schon Bekanntschaft mit kannte der Rehgeiß gemacht: „Die kennt jeder hier bei uns in der Gegend.“

Reh wurde von Menschen großgezogen

„Bambi wurde vor Jahren wenige Tage alt von Kindern gefunden und von einer Familie hier auf der Fellach liebevoll versorgt und großgezogen. Von denen erhielt das Reh auch seinen Namen“, weiß er zu berichten. Um das Tier vor einem Abschuss der Jäger zu schützen bekam es sicherheitshalber ein rotes Halsband. Seither kehrt das Reh immer wieder zu jenen Leuten zurück, die sein Leben gerettet haben und verschwindet dann wieder in den Wald.

Dauergast in Fellach und Pogöriach

Im Sommer weiß Bambi natürlich wo der Tisch reichlich gedeckt ist: In den Gärten der Villacher zwischen Fellach und Pogöriach. Bambi ist auch schon mehrfache Mutter geworden. Aber: Nicht alle haben eine Freude mit dem Reh, denn wenn es in Begleitung des Nachwuchses unterwegs ist und man dem Jungtier zu nahe gekommen war, soll Bambi Spaziergängern recht deutlich und unmissverständlich mit wilden Bocksprüngen zu verstehen gegeben haben, Abstand zu halten. Im Winter gibt es für die Besucherin aus dem Wald natürlich immer wieder reichlich Futter, wie Heu, das von Tierfreunden dann und wann ausgestreut wird. Und auch die Besitzer von Salatgärten in Pogöriach blieben inzwischen nicht untätig: Dort schützt jetzt ein Zaun die Beete vor dem Gusto der Geiß.