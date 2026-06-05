Villacher (27) von falschem Bankmitarbeiter um vierstelligen Betrag betrogen

Ein 27-jähriger Villacher wurde Opfer von Telefonbetrügern. Ein falscher Bankmitarbeiter entlockte ihm sensible Daten und buchte einen vierstelligen Betrag ab.

Ein 27-jähriger Mann aus Villach ist Opfer einer dreisten Betrugsmasche geworden. Wie die Polizei mitteilte, erstattete der Kärntner am Freitag Anzeige gegen Unbekannt. Der Vorfall hatte sich bereits am Vortag abgespielt: Der Mann erhielt den Anruf eines vermeintlichen Mitarbeiters einer Bank-Notfallhotline. Dieser behauptete, dass es verdächtige Aktivitäten auf dem Konto des 27-Jährigen gäbe.

Vier Abbuchungen, hoher Schaden

Unter dem Vorwand, das Konto absichern zu müssen, drängte der Anrufer das Opfer dazu, sensible Kontodaten am Telefon preiszugeben. Kurz darauf folgte das böse Erwachen: Ohne das Wissen des Villachers wurden insgesamt vier Abbuchungen von seinem Konto durchgeführt. Der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.