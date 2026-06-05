Vertrag aufgelöst: VSV-Stürmer verlässt Villach frühzeitig

Der EC iDM Wärmepumpen VSV und Adam Helewka gehen künftig getrennte Wege. Wie der Verein bekanntgab, wird der kanadische Stürmer den Klub verlassen, obwohl er ursprünglich über einen Vertrag für zwei Spielzeiten verfügte. Der VSV und die Beraterseite des Spielers konnten sich jedoch auf eine einvernehmliche Lösung verständigen.

27 Tore und 22 Assists

Helewka war vor der Saison 2025/26 vom HC Bozen nach Villach gewechselt. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte er 52 Spiele für die Adler, in denen er 27 Tore und 22 Assists verbuchte. Geschäftsführer Martin Winkler erklärte zu den Hintergründen der Trennung: „Die Verhandlungen mit der Beraterseite gestalteten sich erwartungsgemäß intensiv. Nun konnte jedoch eine wirtschaftlich tragfähige Lösung für uns erzielt werden. Wir bedanken uns bei Adam für seinen Einsatz und wünschen ihm für seinen weiteren Weg viel Erfolg.“ Der VSV bedankte sich bei Adam Helewka und wünschte ihm abschließend sowohl sportlich als auch privat alles Gute für die Zukunft.